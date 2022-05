Las primeras veces en cualquier cuestión de la vida son difíciles. Bien lo sabrá una madre o un padre que debe empezar a dejar volar a sus hijos y comenzar a conceder permisos que aunque muy a su pesar, son necesarios para crecer, desarrollarse e independizarse.

Es lo que le pasó a una mamá, cuya hija publicó la historia en su cuenta de Twitter: una de sus hijas se fue a dormir a la casa del novio y no pudo contener lo que esto le provocó: una mezcla extraña de sentimientos que, al no poder sacar para afuera, terminó volcando en una historia de WhatsApp.

.

“Mi hermana se fue a dormir en lo del novio ayer... mi mamá por suerte la más tranquila”, publicó una joven, la otra hija de la mujer y quien expuso la situación en línea. Acompañado de ese texto, posteó una captura de pantalla del descargo publicado por su mamá por la idea de su hermana.

“Cuando entiendas que tu novio o novia, o la familia de ellos no son tu madre. Cuando te acuerdes quién es la que siempre estuvo y está, cuando te des cuenta de eso, quizás ya me habré cansado o seguro estaré viviendo en otro país. Será tarde”, fue lo que publicó la madre con el alma en la mano, luego de que una de sus hijas haya partido finalmente a dormir con su pareja.

La publicación explotó y sumó más de 70 mil ‘me gusta y casi 3 mil comentarios, con opiniones, risas y hasta cuestionamientos al descargo de la mujer, tildándolo de ‘tóxico’: “El amor es puro y no posesivo, si amas dejas ir pero no por eso te deja de importar. Esta madre está reteniendo a la hija y chantajeándola emocionalmente, eso no es amor, es posesión, toxicidad y dependencia emocional”. “La violencia psicológica y manipulación que ejerce esa señora va a traer como consecuencias de que la hija termine en terapia”, fueron comentarios de usuarios que eligieron no justificar a la mujer.

También hubo quienes lo analizaron desde otra perspectiva y plantearon una diferencia entre controlar y saber que la otra persona está bien: “Si desapareces y no avisas, no respondes el teléfono, yo como mamá te salgo a buscar con la policía. Puede haberte pasado algo. Ahora si me decís estoy en tal lado, listo hace tu vida. Pero respondeme que estas bien”.

Otros trataron de ser un poco más comprensivos: “Las madres no son tóxicas. Las madres aman. Imposible imaginar el amor que se puede sentir por un ser que estuvo dentro tuyo y al cual le diste vida”.“Creo que ninguna madre está preparada para ver a los hijos crecer, abracen a sus viejas que lo único que quieren.. es verlos bien, algún día capaz la entiendan”, publicaron.

“Es durísimo ver a una madre adulta siento totalmente infantil”. “Llegue a terapia y dije vine acá pq no quiero ser como mi mamá. Tengo 45 años y mi mamá sigue siendo manipuladora y controladora profesional”, fueron otros de los comentarios en el post. Por ahora, solo falta la palabra de la mujer en primera persona, algo que muchos usuarios reclamaron.