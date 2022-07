Una joven mesera protagoniza un video viral en TikTok porque contó que un grupo de 11 personas se fue sin pagar la cuenta del restaurante en el que trabaja. Ocurrió en la ciudad de Saint Paul, estado de Minnesota, en Estados Unidos.

En el video se ve a la mesera llorando mientras retira los vasos, platos y cubiertos sucios que dejaron los clientes en dos grandes mesas luego de consumir en el restaurante. Su nombre es Vera Kent y lo publicó en su cuenta personal de TikTok (@viseuez).

Sobre las imágenes del video escribió un texto contando la situación. "A las 11 personas que vinieron a las 4 de la mañana... dijeron que estaba bien cuando les expliqué que solo estaba yo y el cocinero nocturno... esperaron 30 minutos su comida y disfrutaron cada bocado", se descargó la joven como si les hablara a ellos. El sonido de fondo del video viral es una canción triste llamada "MEAN!" de la artista estadounidense Madeline The Person.

"Después me dejaron 3 dólares en total, no una propina, EN TOTAL, para una cuenta de 220 dólares, y se fueron cuando yo estaba agarrando la cuenta", agregó en la publicación de TikTok, que ya cuenta con 6 millones de visualizaciones, 774 mil "me gusta" y 3978 respuestas.

"Espero que necesiten el dinero más que yo. Espero que hayan llegado a casa sanos y salvos y se sientan culpables, y que la chica de azul que no era parte del grupo y se ofreció a quedarse y ayudar tenga la mejor vida. Pero ustedes son malos y no los criaron bien", escribió en la descripción del video de TikTok.

Qué dicen los comentarios del video viral de TikTok

Los usuarios de la red social china se solidarizaron con la mesera y le brindaron apoyo, además de contarle experiencias similares. "Es ridículo si el restaurante hace que VOS pagues por eso", "Si dividís 220 por 11 son 20 dólares cada uno. Las personas son miserables", "Lamento tanto que la gente pueda ser tan mala", "Esto me pasó una vez. Era una cuenta de 300 dólares y me dejaron solo 50 y se fueron", dicen algunos de los comentarios del video de TikTok.

"Trabajamos muy duro. Estuvimos corriendo media hora... devolvían las cosas y pedían otras", "Por suerte nuestras políticas (del restaurante) me protegen. Solo duele", respondió cuando sus seguidores le preguntaron si tiene que pagar esa cuenta por haberlos atendido.