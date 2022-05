Twitter es la red social en la que cientos de contenidos se viralizan a diario. Muchas veces los tuits con miles de interacciones tienen un fin benéfico, pero en otras ocasiones tratan de anécdotas, historias o situaciones que rozan lo bizarro. Así una chica contó en su cuenta la broma que le jugó a su novio y salió mal.

Victoria -cuyo usuario es @vmittica- contó en su cuenta de Twitter que mientras su novio estaba usando el celular trató de "molestarlo" y sin querer cometió un error que se viralizó en la red social del pajarito.

"Mi novio estaba usando el celular", comenzó el relato de Victoria que se viralizó, mientras su pareja estaba ocupado con su dispositivo móvil ella lo quiso "molestar tocándole la pantalla", pero su juego no salió bien.

En ese contexto, Victoria sin querer le reaccionó "a la historia de una", aunque eso no fue todo porque la joven después tuvo una profunda reflexión que se convirtió en un blooper y otros usuarios se sumaron a comentar.

"Mi novio estaba usando el celular. Lo quise molestar tocándoles la pantalla y le reaccioné a la historia de una jajajajaja. Se gorreaba sola", decía el tuit viral de Verónica. Hasta el momento, la publicación tiene más de 195 mil "me gustas", más de 4 mil retuits y cientos de comentarios que incluyen memes.

El tuit se viralizó en los últimos días.

Una de las respuestas -a modo de broma- en el tuit viral decía: "Espero que te hayas enojado con él". Ante esto la autora del tuit viral -siguiendo el chiste- dijo: "Cortamos".

"Después de eso le reaccionó la historia a 200 minas, cualquier cosa fue la que vos le mandaste", "Yo le revisé el historial a mi novia y veo que entra a xvideos. No le dije nada, pero si ya vi los vídeos que mira ¿Les pasó?", "Una vez estaba stalkeando a una mina del Instagram de mi novio y se me escapó un 'me gusta' a la foto jajajaja más pelotuda", fueron algunas de las respuestas que recibió Victoria.