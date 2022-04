Durante décadas en nuestro país se construyó socialmente a lo "masculino" con un conjunto de valores, creencias y un deber ser relacionado siempre con conductas duras, rudas, e incluso violentas, relegando la fragilidad y lo sentimental a las mujeres.

Por años se les enseñó a los hombres que no tenían que usar prendas de color rosa y que hasta admitir que otro chico es lindo estaba totalmente prohibido. A la hora de ver una película era casi obligatorio elegir una de acción o terror, aquella que tuviese más disparos, sangre o autos chocando.

Con el correr del tiempo, esta masculinidad frágil se ha ido modificando y sobre todo en la intimidad los jóvenes fueron perdiendo el miedo a mostrarse más vulnerables. Una joven se hizo viral en las últimas horas luego de compartir en Twitter una conversación que tuvo con su novio.

"Ahí lo tienen al bandido", subió Mili junto con una captura en la que se podía ver cómo él le había enviado un tuit de otra chica contando que su novio "se hacía el malo con los amigos, pero a ella le pedía ver Tinker Bell (Campanita)". Tomando ese posteo como disparador, él le escribió: "Amor. Yo también quiero ver Tinker Bell con vos. A mí me gustaba mucho ese dibujito. Yo me vi la primera y la segunda".

Tras leer el tuit, varias chicas se sintieron identificadas y contaron que algo similar les sucede en sus relaciones. "Mi novio se hace el macho pelo en pecho adelante de sus amigos cuando levanta pesas en el gym. Después lo tenés hecho una bolita en mi pecho diciendo 'amor me hashesh mimitosh porfi [sic.]'", aseguró Lola.

Algunos chicos también se sintieron identificados con la actitud del novio y aseguraron que no tienen temor de contarlo. "Podría ser yo, que lloré con la bestia de Nunca Jamás", confesó Luis. "Yo sabía que no era el único", aportó Joaquín. Por supuesto que también hubo algunos que la criticaron por haber “expuesto” algo íntimo de su relación, pero la autora del tuit confirmó que no había tenido ningún problema por hacerlo.

Muchos le aseguraron a Mili que tenía mucha suerte de tener a alguien así a su lado. "El verdadero máster, el chabón", "Solo pido un novio para ver Tinker Bell", "Cuidalo hermana, es muy por ahí", "Estoy manifestando para tener uno así", fueron algunas de las frases que más se repitieron.