En reiteradas ocasiones los chats de los grupos de WhatsApp pueden parecernos algo molestos, ya sea porque sus integrantes se la pasan discutiendo todo el día o bien por algún desacuerdo con actitudes de las demás personas.

Es probable que haya gente que se enoje de una forma desmesurada y abandone dicho grupo. En ese sentido, una usuaria de Twitter se volvió viral luego de que publicara una captura de pantalla en el que un compañero de clases expresó su hartazgo contra los demás integrantes de un grupo de WhatsApp. La joven publicó la captura de pantalla del chat en el que puede leerse cómo el joven los insultó y amenazó de muerte a los demás usuarios.

"Un compañero mandó esto al grupo", escribió en la descripción del tuit la usuaria @punkyoka, quien además compartió la captura de pantalla del chat grupal de WhatsApp. "Dios, asco me da este grupo, son una manga de forros. Hubiera preferido que las clases sean presenciales para poder matarlos a todos y practicar la necrofilia con algunos de ustedes", dijo el chico.

un compañero mando esto al grupo



? pic.twitter.com/ZNIRDBwpYi — gf who wears socks (@punkyoka) September 7, 2021

El tuit viral alcanzó rápidamente los 59 mil "me gusta" y 3 mil retuits en esa red social. Al parecer se trata de una conversación entre jóvenes que se comunican por ese chat de clases.

.

Por su parte, los usuarios de la red social del pajarito coincidieron, en su mayoría, en que el chico se había excedido en su insulto. "Qué le pasaba; "Ah estaba re tranquilo"; "El pibe con menos quilombo en casa"; "Un copado"; "Se levantó re loco"; "El compa peleando por sentarse al fondo con el que repitió"; "No lo critico porque puedo ser yo tranquilamente cuando me levanto de mal humor", fueron algunos de los comentarios en el hilo de Twitter.

El supuesto autor del agresivo mensaje de WhatsApp contestó el hilo viral. "Era yo ese. Perdón es que me levanté chinchudo ese día", dijo el usuario Tiziano (@punkyoka).

Los memes no se hicieron esperar

¿Cómo abandonar un grupo de WhatsApp sin que nadie se ofenda?

En tiempos donde todo se organiza por WhatsApp, algunas personas han llegado al punto de no soportar ser parte de un grupo nunca más. Los chats del jardín infantil, los amigos del colegio, los amigos de la universidad, los del trabajo. Tantas conversaciones grupales pueden hacernos explotar.

.

Si ya probaste silenciando al grupo y aun así creés que lo mejor es decirles adiós, hay algunas formas de hacerlo de manera poco ofensiva, y sin que nadie pregunte "ché ¿Se enojó?".

Según el portal Bustle siempre es bueno explicar brevemente que te vas a retirar del grupo, y no hacerlo abrupta e inesperadamente. No es la idea que digas que el grupo te aburre y que ya no soportás ver fotos de los hijos de tus conocidos, pero sí dar una razón que se entienda y se traduzca de forma positiva. “Me desconcentro mucho en el trabajo por estar en el grupo, voy a tener que salir”, sería uno de los "amables" argumentos.

Una vez entregada la excusa, se debe esperar unos minutos por si alguien se quiere despedir o decir algo. Tras el comentario, se debe responder amable pero firme.

Lo importante es recordar que siempre es bueno hacer una limpieza y descongestionar nuestros canales de comunicación, especialmente aquellos que nos estén causando ansiedad o aburrimiento, concluyó el sitio Bustle.