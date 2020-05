La historia del ganso fallecido de un joven oriundo de Texas, Estados Unidos, conmovió a miles y miles de usuarios de todo el mundo en las redes sociales.

Se trata de Tony Salinas, de la localidad de El Socorro, que compartió el último lunes para sus amigos de la red social una emotiva despedida, que le realizó a su animal tan querido tras su muerte.

Pese a que no es muy común tener un ganso como mascota, para Tony su partida fue un gran dolor. Sus estremecedoras palabras le llegaron a una enorme cantidad de cibernautas, por lo que el posteo se terminó viralizando.

Así comenzó el texto publicado: "Fui al corral y no encontré a mi ganso no estaba con su esposa, que por cierto esta mañana eclosionó su primer hijo con su pareja de hace 20 años. El primero después de 20 años, total yo estaba lleno de emoción y dicha por saber qué por fin tendrían una familia".

A su vez, señaló que después se enteró de la lamentable noticia: "Me entero que falleció en la madrugada por causas naturales de la vejez. Nuestro trabajador de la casa fue y lo tiró a la basura esta mañana, en cuanto me enteré de eso fui inmediatamente a buscarlo por que él se merecía más que terminar en una basura", manifestó.

Y agregó: "Fue un gran ganso, cumplió con sus deberes como mascota y pareja, siempre la protegía y la cuidaba, él estuvo en vela todos estos 31 días que le tomo a la gansa sacar a su primogénito, nunca la dejó sola. Él le arrimaba la comida a ella y se quedaba a su lado e incluso le ayudaba a voltear los huevos".

La mamá ganso junto con sus crías.

"Por el comportamiento de este ganso en particular me hizo admirar tanto a su especie, son aves sumamente inteligentes, leales y darían la vida sin pensarlo dos veces por su familia. Gracias por esas pequeñas lecciones de vida ganso bello, si se pudo dejaste un legado de 6 gansitos tal vez no alcanzaste a verlos o tal vez sí, pero te prometo que así como cuidabas tu familia yo los cuidaré por ti", expresó.

Y por último, sostuvo: "Descansa en paz y vuelve con madre tierra que ella te acogerá y renacerás en una flor o quizá un árbol. No pasó ni un día de tu muerte y ya se te extraña y el corral no es lo mismo sin tus graznidos. Gracias por haber existido".

El posteo publicado el último 18 de mayo, ya superó los 4 mil me gusta, los 340 comentarios y las 1.800 veces compartido.

El posteo de Tony Salinas, el joven oriundo de Texas.