@elnegrobry, es el usuario que publicó en su cuenta de Twitter la conversación entre una mujer y su ex apodado "cacas". En ella se puede ver que la madre le plantea al hombre que necesita plata para comprarle la ropa para el colegio, pero la respuesta del padre no fue la que esperaba. Debido a esto, la progenitora comenzó un reclamo, que se hizo viral, a través de las historias de distintas redes.

Hoy es casi cotidiano encontrar a mujeres luchando por los derechos de sus hijos. Debido a que la justicia de familia en Argentina es un poco lenta, muchas madres y niños quedan desamparados ante la actual situación económica del país. Aunque muchas recurren a carta documento, apelaciones y hasta piden la colaboración de la familia del padre, la realidad es que mantener la vida que tenían los nenes antes de la separación es muy difícil.

Ante estos problemas, algunas mujeres prefieren hacer públicos sus problemas y de esta manera tratar de conseguir algún tipo de ayuda. Los reclamos no solo se relacionan con la cuestión económica, sino que también con el área emocional-afectiva. Muchos hijos pierden totalmente el contacto con sus padres luego de los divorcios y eso puede traer mucho dolor y tristeza para los menores.

En el caso que mostró @elnegrobry, se puede leer que la mujer le pide a su ex, que lo tiene agendado como "Cacas", que le pase un poco de plata para comprarle ropa a sus hijos para el colegio. "Le voy a comprar ropa a Jonas. Unas zapatillas buenas necesita si o sí. ¿Podés pasarme algo para comprarle?. No llego con la plata, solo tengo 10 mil y Jazmin necesita ropa", le envió la madre al padre.

No podía no compartirles esto Jajajajajajajajajajauaj pic.twitter.com/mPGHZoZYO0 — ��️ (@elnegrobry) March 18, 2022

A lo el padre responde "No tengo plata Sofía. No jodas". Luego de este texto, se desató la polémica y el reclamo. La mujer le aseguró que el seguro tenía plata, pero él le volvió a decir, cortante, que no tenía. La madre enojada le contestó "Aún no me completaste la cuota y encima andas por ahí gastando la plata de tus hijos". "Cacas" le explicó que había cobrado la mitad del sueldo porque le habían descontado las vacaciones.

A pesar del reclamo, la señora no obtuvo respuesta concreta de su ex. Unos días después la mujer le volvió a hablar al padre de sus hijos para avisarle que debía pagar la mitad de lo que gasto en la compra, sin embargo, el hombre le respondió "no firmamos nada aun".

La madre cansada de estos problemas, decidió comprarle las zapatillas por su cuenta y mandarle una foto al sujeto. Sin embargo, él se la autoadjudicó y compartió la imagen en su estado de WhatsApp, dando a entender que él había sido quien gastó el dinero para efectuar la compra con este mensaje:"Papa siempre estará para vos hijo. Yo andaré en alpargatas, pero él tiene sus pepes nuevos. Nada me parece caro cuando lo gasto en mis hijos".

A raíz del tuit de @elnegrobry, cientos de personas salieron a comentar sobre los hechos tanto a favor como en contra. Además, muchas mujeres se animaron a contar sus propias experiencias con sus ex. "¿Cómo le descontaron las vacaciones? ¿Está en negro? No tiene sentido", preguntó primero una joven.

Historia publicada por la madre.

"El primer día de escuela de mi hija, su padre acompañaba a la hija de su novia y no a nuestra niña que esperaba su beso antes de entrar y ni bola. Van a la misma escuela a la salida la ha obligado a sacarse una foto con ellas para compartirla en sus redes", escribió una usuaria llamada @majoalvarezz.

"¡Bueno, no me asombra! Al padre de mi hijo le pregunté un día ¿Por qué no lo venís a ver al niño? Te extraña, ¡No preguntas siquiera si le falta la leche! Y respondió porque yo le di una madre que no le va a dejar faltar nada. No voy porque ahora tengo vida, voy a la playa", comentó una señora.

Entre tantos comentarios de mujeres, también hubo hombre que dieron a conocer su opinión. "Cosas que jamás voy a entender lo juro, cómo papá jamás les va a faltar algo a mis hijos, siempre soy el último en la fila y lo seguiré siendo. De ambos lados veo estas cosas y digo siempre lo mismo, ¿Qué culpa tienen los pibes? Ojo, a veces las parejas nuevas influyen eh", aseguró un usuario.

Algunas de las usuarias decidieron publicar en el hilo de Twitter las conversaciones que tenían con sus ex sobre la situación económica de la familia y de la falta de responsabilidad afectiva.