Está más que claro que los adolescentes de ahora vienen sin pelos en la lengua y van a decir lo que piensan a toda costa. Además, están al tanto de todas las cuestiones relacionadas con las redes sociales y las utilizan a su favor. Esta particular historia se relaciona con ambos puntos. Un alumno le hizo "un chiste" a la profesora tras que ella diera una relevante información y se le armó terrible lío que termino en una amonestación.

En este último tiempo, en las redes sociales se está destacando un nuevo tipo de contenidos relacionados con la educación y los docentes. No cabe duda que las tecnologías son una ayuda para quienes enseñan y aprenden, entonces no dudan en mostrar sus mejores técnicas de trabajo. Como no puede faltar, también están las icónicas anécdotas que generan miles de comentarios y hasta arduos debates.

Es cotidiano encontrar en Twitter cuentas que replican historias que son bizarras o inesperadas. En esta oportunidad, un usuario llamado @Lautafym, compartió una foto con el título "¿Quién de ustedes es la docente?", que se hizo viral rápidamente y dio mucho que hablar.

En la imagen que subió el joven cibernauta, se puede leer una nota que escribió en el cuaderno de comunicaciones a los padres una profesora de Inglés de un colegio. "Por contestar "Como anda ese Tinder" cuando la docente explico que no iba a asistir al día siguiente", explicaba el acta compartida en la red social del pajarito.

¿Quién de ustedes es la docente? pic.twitter.com/mblOsCiRCJ — Lautaro FyM (@Lautafym) July 14, 2022

Por lo que se sabe, una la maestra comentó a los chicos de la comisión que no podría asistir la próxima clase. A raíz de esta información, uno de los alumnos se quiso hacer el gracioso y le respondió "Como anda ese Tinder". A la encargada le pareció que las palabras del adolescente estaban fuera del lugar y decidió llevar a cabo medidas más concretas, por eso lo sanciono y le envió un fulminante mensaje a los tutores del menor.

En Twitter, se generó mucho revuelo con la publicación y muchas personas dejaron sus comentarios tanto a favor como en contra de los hechos. "Todo lo que quieran, pero el pibe si acumula un par más de esas va a consejo de convivencia... y a lavar los platos. Maleducados, porque los papis y mamis en lugar de enseñarle andan en Twitter", sostuvo una señora. "Le deben tener los huevos llenos ya, porque si es la primera que te tiran la dejas pasar", explicó un hombre.

También hubo quienes dijeron que el docente exagero. "No tiene sentido del humor la docente, a menos que sea muy rompe bolas el pibe y se haya cansado la profe", aseguró un chico, mientras que otra señora escribió "Eso no es para un acta, dicen cosas peores". "Profe de inglés... Siempre ortivas", manifestó una joven. "Obvio que eso se responde: Mi Tinder a full, siguiente pregunta", aconsejó otra usuaria. Para vos, ¿Era necesaria la sanción por el comentario?.