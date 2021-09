Una usuaria de Twitter contó que su esposo trabaja bajo la modalidad home office desde que inició la pandemia de coronavirus (Covid-19) y que la empresa le confirmó que este seguiría desempeñando sus actividades desde la casa. Esta decisión cambiaría sus vidas por completo, aunque la mujer identificada como Alicia prefirió tomárselo en chiste y compartió lo que pensaba en la red social del pajarito.

.

En los últimas días, con la disminución de casos de covid y el avance del plan de vacunación contra el coronavirus, el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas que se aplicarán en los próximos día, como el regreso a las oficinas. Alicia, al igual que tantos otros, se había ilusionado con la posibilidad de dejar de convivir las 24 horas con su esposo. Sin embargo, la empresa donde trabaja su marido tomó otra decisión al respecto.

"Confirmado. La empresa donde trabaja mi marido no vuelve nunca más a la oficina porque los dueños vieron que se trabajó mucho más y mejor haciendo home office. Matenme", escribió @soyalicia_.

El tuit que desencadenó una grieta marital.

A pesar de que compartió su situación en forma de chiste, otros usuarios no se lo tomaron a bien y se desató una inesperada grieta marital en Twitter que se volvió viral.

"Yo estaría feliz de estar más tiempo junto a la persona que amo. Y si eso me molestara, me divorciaría al instante", le respondió un usuario llamado Sergio, quien no capto que se trataba de una broma.

.

Ante la cantidad de respuestas que recibió Alicia, no se quedó atrás e insistió con que no le "vengan con frases de sobrecitos de azúcar. Después de 20 años nadie quiere convivir 24/7 los 365 días del año".

Cansada de los mensajes, salió a responder.