Cada vez es más común revisar los comentario de TripAdvisor o Google para elegir un lugar para ir a comer. Es por eso que lo propietarios suelen estar muy atentos a las reseñas de los clientes, como la dueña de una pizzería que tuvo una inesperada respuesta luego de recibir un crítica y se volvió viral.

El hecho ocurrió en un local de Ibiza (España), llamada La Bufalina, y destinario principal de la publicación fue el mozo del lugar por la "pésima atención" que les brindó.

El cliente, identificado como Miguel Q en la plataforma, contó que estaba de vacaciones en la isla y decidieron almorzar en uno de los establecimientos con mejor reputación del sitio, pero la decepción fue total por la actitud del camarero.

"Mala experiencia con el camarero Simone. Estábamos de vacaciones y relajados , y sin prisas. nos tomo nota y empezaron q llegar las pizzas de las mesas que habían llegado despues", comenzó su relato.

Y continuó: "Como digo, al estar de vacaciones , no importa tanto, pero cuando se lo dijimos, en lugar de asumir el error (se me había olvidado el pedido de nuestra mesa, según nos comentaron después otros camareros) se puso a hablarnos de forma brusca y a decirnos que no había habido ningún problema, que esperásemos".

"Esperamos como una hora a nuestras pizzas, y en lugar de ser amable o pedirnos disculpas, después de hablarnos mal, según comentaron sus compañeros , no quería salir por no dar la cara", agregó.

Y cerró: "El resto de camareros encantadores… como asumieron este error? Invitándonos a un chupito … (vamos, lo habitual). No volvería a este restaurante por el trato de Simone".

La inesperada respuesta de la dueña se volvió viral

Si bien los comentarios de los propietarios en estas plataformas son moneda corriente, por lo general, la postura de los jefes es defender a sus empleados, pero en este caso no fue así.

La dueña, llamada Carmen Alfano, se disculpó por lo ocurrido y explicó que el mesero era nuevo y estaba a prueba. "Gracias a vosotros me estoy dando cuenta que no es el perfil que normalmente tenemos en nuestro grupo, así que hemos decido que su manera de trabajar no es para nada lo que estamos buscando. Lo sentimos muchísimo", sostuvo.

Asimismo, explicó que durante la temporada de verano es muy díficil encontrar gente para trabajar en los restaurantes de Ibiza.

Por último, la dueña intentó enmendar la mala experiencia con una invitación especial: "Me gustaría invitaros para una pizza si estáis todavía en Ibiza y poder daros un buen recuerdo de nosotros. Gracias por venir".