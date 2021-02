Los cocodrilos son sin lugar a dudas uno de los especímenes más peligrosos que habitan en el planeta, capaces de triturar con sus filosos dientes a sus víctimas en cuestión de segundos. Y en ese sentido, pocas son las personas que fueron atacadas por uno de elllos y vivieron para contarlo.

Tal es el caso de Isaac Adidi, un joven de 22 años que había ido a pasar el domingo pasado el día junto a su pareja y su primo en un arroyo del cabo York, al norte de Queensland, Australia. Cuando estaba saliendo del agua, fue tomado por sorpresa por detrás por un cocodrilo de cuatro metros de largo.

"Intentó sumergirme, luego me soltó un segundo y me agarró de la mano para volverme a sumergir", explicó Adidi en diálogo con el diario australiano The Courier Mail.

.

Fue en ese preciso momento cuando el joven logró recordar el consejo que había visto en un tutorial de Youtube sobre como escapar al ataque de uno de estos reptiles, que salvó su vida.

"Su cara estaba justo delante de mí, así que con mi dedo índice traté de sacarle el ojo", señaló, y agregó que esta fue una estrategia que "aprendió" en un video de esta red social que decía que había que para salvarse de un ataque de cocodrilo había que "sacarle los ojos", algo que intentó poner en práctica y "por suerte funcionó".

Isaac Adidi solo terminó con su mano enyesada, sin heridas de gravedad

Una semana atrás, otro hombre fue víctima de uno de estos ataques de estos reptiles y logró salir con vida en el lago Placid de Cairns, en Australia, gracias a que cuando uno de estos reptiles le agarró la cabeza con su mandíbula, él logró zafarse arrancándole los dientes.