La mayoría de las personas encuentran sexys los gemidos que se producen durante los encuentros sexuales, pero ¿de dónde vienen?, ¿por qué son más comunes en las mujeres que en los hombres?

La respuesta es simple y en lenguaje común podríamos definirlo simplemente como que las mujeres "gimen por convivir". Y es que según han explicado especialistas en sexualidad y algunos estudios hechos por instituciones como la Universidad de Central Lancashire y la Universidad de Leeds, entre otras, la mayoría de las mujeres producen sonidos con la única finalidad de que su pareja se excite y alcance el orgasmo.

Pero no se trata de fingir, pues muchas de las veces es una respuesta que viene del inconsciente, es completamente genuina y está ligada al placer. Sin embargo, que una mujer permanezca en silencio no significa que no esté disfrutando del encuentro, simplemente ella y su cuerpo se expresan de forma distinta. Y también, hay que decirlo, habrá quienes lo hagan porque les gusta hacerlo y ya, según publica sdpnoticias.com.



Así que los gemidos, incluso si son fingidos (el 80% lo son), no tienen por qué ser malos, son un ingrediente más de las relaciones sexuales, algo que algunas usan y otras no. Ahora, recordemos que fingir orgasmos y placer sexual puede ayudarte a potenciarlos o a hacerlos llegar más rápido. Así lo explica la especialista Tracey Cox, quien asegura que la técnica es conocida como "excitación elevada" pues sigue la teoría de que si actúas lo que quieres que suceda, tu cerebro hará lo necesario para que suceda.