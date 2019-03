Jonathan Bishop estaba aterrizando en el Valle Orroral del Parque Nacional de Namadgi, en las afueras de Canberra, concentrado en que salga todo bien, cuando un canguro se dirigió directamente hacia él.

El insólito hecho quedó registrado en la cámara GoPro ubicada en el casco del parapentista. En las imágenes se observa el momento en el cual Bishop tocó tierra y un canguro se le acercó a saltos y le dio un par de golpes antes de alejarse.

El hombre, que es miembro de la Real Fuerza Aérea Australiana, mencionó que fue la primera vez que le ocurrió algo así durante un aterrizaje. Al principio, al ver al animal aproximándose no pensó que lo iba a lastimar. "Para empezar, pensé que iba a ser amigable", expresó.

“Me asusté cuando empezó a atacarme. No sabía si continuaría o si solo me daría un golpe y me dejaría en paz", explicó.

Aunque no se ve en el video, el joven de 35 años mantuvo al canguro a distancia usando su pierna.

Afortunadamente, fue una situación de un solo golpe, dejando a Bishop con un rasguño en el brazo.