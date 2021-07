Mientras cada vez más franjas etarias siguen vacunándose contra el Coronavirus, algunos recurren a fotos con el cartón de la vacuna, pero un humorista rosarino buscó otra manera de hacer pública su primera dosis contra el virus.

Se trata de Mariano “Mumo” Oviedo, un joven nacido en la ciudad de Rosario, quien subió a su canal de Youtube un video titulado como “Recuerdo de mi primera dosis”. En una especie de parodia a los típicos vídeos de los cumpleaños de 15 de las jóvenes rosarinas, Oviedo no tuvo vergüenza alguna y expresó su felicidad con una rutina de baile y humor.

.

El humorista posó frente a un mural que decía “Yo me vacuné”, besando unas flores del Parque Independencia y andando en bote en el lago. En el cierre del video, que dura un minuto, se lo ve pisando un charco embarrado y comiendo una hamburguesa en el pasto del parque.

Para la gala, se puso un saco combinado con la pulsera con la que se accede a los vacunatorios. De fondo sonó "I Don’t Want to Miss a Thing", la clásica canción de Aerosmith, cortina musical de la película Armageddon (1998) y un clásico para ambientar eventos emotivos.

Video con mucha viralización

“Si te quejabas de los que se sacan la fotos con el carnet de vacunación, no mires esto. Hace tanto que no tengo un evento así que merecía una sesión cual cumple de 15″, escribió el rosarino en la descripción de su canal de Youtube.

El video se viralizó inmediatamente en todas las redes sociales, de hecho, fue reproducido miles de veces en Instragram, por WhatsApp circuló el link de su canal de Youtube, y en Twitter se publicó el video en crudo. En su publicación de Youtube, Mariano escribió los hashtags “Nadie se salva solo”, “ Vacunado” y “Sinopharm”.

En declaraciones a distintos medios, “Mumo” contó el detrás de escena que lo motivó a grabar semejante obra de arte: “Venía con una manija bárbara esperando el turno, como la mayoría de nuestra edad. Quería poner un poco de humor, la idea era llevar al extremo esa sensación de alegría que está y es genuina, porque es un gran avance”.

Pero algo que nunca se esperó el joven humorista es que ¡le pidan videos con producciones similares! A través de Instagram, sus seguidores le pidieron filmar videos como el realizó, pero con imágenes propias. Oviedo se puso manos a la obra y confirmó que hará un video colectivo con todas las postales de “primeras dosis” que le manden.

.

La historia no termina ahí, porque tendrá próximos capítulos que podrán verlos en sus historias de Instagram. Allí podrán elegir la canción de fondo en el compilado de vídeos. “Mumo” confirmó que serán cinco opciones, pero que hasta ahora tiene tres: “I Will Always Love You”, de Whitney Houston; “Tiempo de vals”, de Chayanne; y “Me das cada día más”, de Valeria Lynch.