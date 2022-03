La reacción de una señora al ver que molestaban a sus perros se volvió viral en cuestión de horas. Mientras un grupo de adolescentes volvía del colegio, la mujer se encontraba paseando a sus tres perros. En medio de la caminata, uno de sus perros se chocó con el grupo, y uno de los jovenes, a modo de chiste, le grita al animal "correte". Al escuchar esto, automáticamente la señora comenzó a defender a su perro con uñas y dientes.

En el video viralizado, el cual fue publicado por una de las adolescentes que iba caminando junto al grupo, se puede ver claramente el estado de furia en el que se encontraba la mujer luego de que molestaran a uno de sus perros. “¿Qué te pasa pedazo de pelotudo? Correte vos, que ocupás toda la calle. No sabés con quién te metés pedazo de pelotudo, tocas a mi perro y es como que tocás a mi hijo, boludo de mierda" gritó la mujer al escuchar el "correte". Ante el enojo de la señora, hubo quienes se quedaron callados, mientras que la mayoría continuaba riéndose de la situación. Incluso, la chica que filmaba el video que luego publicó, lo hacía delante de la mujer.

Al igual que la señora defendió a los gritos a su mascota, los adolescentes también defendían a su compañero, repitiéndole a la mujer que él "no le había dicho nada al perro" y pidiéndole que "deje de bardear". Ante la respuesta de los jovenes, la señora, aún más enojada, comenzó a gritar: "No me digas que no dijo nada, no soy loca eh".

El video en un primer momento fue subido por la joven a Tik Tok, pero luego también se hizo viral en Twitter, cuando un usuario escribió junto al video: “¿Quieren una pelea bien random? Esta señora defendiendo a sus perros de esa manga de boludos. Soy del team de la señora”

Como era de esperarse, tanto en Twitter como en Tik Tok se armó una grieta entre quienes defendían a la señora y quienes apoyaban el accionar de los adolescentes. Por supuesto, aquellos que se pusieron del lado de los jóvenes, los excusaban diciendo que solo eran unos chicos jugando inocentemente: “Los perros van atados. Y los pibes, son pibes. Tampoco hicieron nada malo. ¿Ahora tampoco se puede hablar?"; "Yo reaccionaría igual, pero reconozcamos que el pibe le dice "correte" a su compañero que va en bicicleta", fueron algunos de los pocos comentarios a favor de los estudiantes secundarios.

Al haber un animal involucrado, la balanza rápidamente se inclinó para el lado de la señora, y los comentarios apoyando su accionar no pararon de llegar: "Tiene razón en reaccionar mal, fue un "correte" con mucho desprecio. A lo mejor se vio venir una patada o algo, por lo que se asustó y reaccionó así. La entiendo"; "Una genia la señora, yo hubiera hecho lo mismo. Se hacen los vivos y no se la aguantan"; "Está perfecto cómo reacciona la señora, cero educación los pibes. Ni un perdón son capaces de decir".