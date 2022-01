"Solo estoy mirando", debe de ser una de las frases que más escuchan los vendedores en los grandes comercios. Y así como hay gente que ingresa precisamente a estos locales por la posibilidad de poder mirar y autoatenderse, hay otros que prefieren la asistencia de los trabajadores.

Para que no haya más confusiones y así optimizar el tiempo de los empleados una importante franquicia de productos de cosmética de Estados Unidos decidió idear un sistema sencillo y beneficioso para ambas partes.

¿Cómo permitir que los clientes comuniquen que no quieren que los vendedores les molesten? EEUU pic.twitter.com/qFsSybO09l — ArielMun™ (@arielmun) January 30, 2022

Se trata de Sephora, que decidió poner a disposición de los compradores canastas de dos colores, las rojas son para quienes les gusta ser asistidos y las negras para los que prefieren comprar por su cuenta, cada una identificada con su correspondiente letrero.

Crearon un sistema "antivendedores" y se volvieron virales.

Un usuario de Twitter compartió la iniciativa y se volvió viral. Hubo varios que aplaudieron el tratar de entender a sus consumidores menos sociables y otros quienes aseguraron que no funcionaría solamente porque la gente no suele leer los carteles.

¿A ustedes les hablan los vendedores ? pic.twitter.com/BA5MIHEGXQ — Santi (@Santi_Tab) January 31, 2022

"Se llama 'respeto y atención al cliente' y es algo que no me deja de sorprender en este país", aseguró Joaquín Oliverio. "Eso es en Sephora, un servicio nuevo y super útil porque en general en esa tienda una necesita asistencia y cuesta conseguir, es más bien una forma de ayudar a los empleados para una mejor atención", explicó Belu.

"Me parece buenísima esta vuelta de tuerca, solo quiero que el vendedor me despeje dudas cuando lo necesito. Muchas veces no entro a ver para no sentir que me echan", detalló otro. "¡Qué bueno! Soy de los que no entra a los locales para que no me jodan los vendedores, para mí es un marketing equivocado. Hay muchísima gente que no entra por lo mismo, se alejan clientes potenciales", agregó otro tuitero en la misma tónica.

También hubo detractores de la propuesta. “La gente igual no lee ningún letrero, cartel o lo que fuere. Esas cosas están diseñadas para el 1% que sí lo hace y tiene fe en que este tipo de ideas funcionen. No va a faltar el que agarre el negro y diga 'eh loco nadie me atiende'. O el del rojo de 'salí, estoy mirando'”, escribió Marcos Procopio.

Nadie se molesta por qué los atiendan, les molesta que les rompan las bolas cuando no quieren ser atendidos. — Nati Nati (@Nati_Nati77) January 31, 2022

"Qué sensibles que son. Si se acerca un ser humano podés hablarle y no va a pasar nada. Gracias, no necesito ayuda y listo. Supongo que perder 15 segundos de tu vida cuando hacés las compras es una barbaridad", ironizó Sebastián.