Un joven boliviano esperó el 14 de febrero para sorprender a la chica que le gustaba, si}n embargo, ella lo "dejó pagando" y nada le salió como esperaba. El video del incómodo momento se viralizó por las redes sociales y obtuvo cientos de compartidos.

Tal como se puede apreciar en el material audiovisual publicado en Internet, el muchacho se arrodilló ante una chica y le enseñó un anillo como muestra de su amor y así formalizar la relación. Todo esto en presencia del público y en la mitad de la calle.

El hombre estaba seguro que su amor iba a ser correspondido, pero esto finalmente no ocurrió. La señorita le pidió que se levante y no siga más con ello, para posteriormente retirarse del lugar.

En solo cuestión de horas, el clip de video sumó miles de vistas y resultó tendencia número uno en Bolivia al igual que #SoldadoCaído, claramente en apoyo al joven rechazado.

Al conocerse la noticia, una infinidad de usuarios respaldaron a la señorita en su decisión de no aceptar a un chico por el que no siente mariposas en el estómago, mientras que otros se pusieron en el lugar del "soldado caído" y lo animaron a que no se frustre.