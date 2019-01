��| "siempre tengo que darme un chapuzón en el océano en año nuevo. 2019 no va a ser el año de todos, pero el cambio siempre sucede y no necesitamos una fecha para decirnos eso. espero que pasen tiempo con sus seres queridos y rocken este año.

me voy a secar ahora, adiós" ���� pic.twitter.com/EZqQNR0eUz