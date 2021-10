Cada quien lleva los duelos como quiere y sobre todo como puede. Un tuitero compartió lo que le pasó cuando años después de la muerte de su abuela se animó a revisar nuevamente su contacto de WhatsApp y se llevó una gran sorpresa que en cuestión de horas se hizo viral. "Mi abuela falleció en el 2017 pero se ve que la compañía de celular le dio su número a otra persona", explicó Luciano Gualdoni en su cuenta de Twitter. A la publicación la acompañó de una captura de pantalla en la que se podía ver el perfil del contacto.





Mi abuela falleció en el 2017 pero se ve que la compañía de celular le dió su número a otra persona... pic.twitter.com/ff5qtQQubT — Luciano Gualdoni (@luchogual) October 12, 2021

El número estaba agendado como "Abuela Ofelia" y tenía las notificaciones sin silenciar, pero lo que le llamó la atención fue otra cosa. Es que la foto de perfil no coincidía con lo que uno espera de una "nona". En la imagen se puede ver un fondo de raso rosa, una alfombra de peluche del mismo color y sobre ella la figura de una esbelta mujer. Si bien no se alcanza a ver su rostro, sí se pueden apreciar unas bucaneras negras y que lleva un conjunto de bralette y tanga en rojo.

Compartió una foto de “su abuela” en Twitter y estallaron los memes

Si bien es obvio que alguien más tiene ahora el número que le pertenecía a la señora, varios tuiteros aprovecharon la “confusión” para hacer divertidos chistes. “No sé cómo estaba tu abuela, pero a priori reencarno bien”, le aseguraron.

Nooo mamá , no veas el perfil de la abuelita !!! pic.twitter.com/lnqbWqfMvs — Valoritakis (@tinchovaloriani) October 12, 2021

“La re encarnación de la abuela. Pasame el número que quiero ser tu abuelo”, agregó otro tuitero entre un grupo que le pedían el Instagram, WhatsApp y hasta el OnlyFans. Por supuesto, también hubo quienes no creyeron que verdaderamente se hubiese tratado del celular de la abuela, sino que más bien lo agendó así a propósito para esconder el contacto a los ojos curiosos de su pareja.

Sí. Hacen eso. Cuando yo cambié de número, más de 2 años estuvieron llamándome y mandando mensajes para un tal Javier. Por los contenidos, me adiviné la vida del hombre. ���� — Ruth Canesin (@ruth_canesin) October 12, 2021

"Me hace acordar a cuando mi ex tenía agenda a 'Marisol administrativa' en el celular y la foto de perfil era muy similar a esta", escribió Martina Sánchez. "Si te sirve de consuelo, no era la amante, era una prostituta", le respondió un usuario.

No ese no es Juan mecanico pic.twitter.com/8hS2RHc4C9 — Willy_Arafat (@Pipiacosta4) October 12, 2021

"No va más la de esconder los contactos turbios poniendo al contacto, 'Mecánico Jose', 'Aire Acondicionado Juan' o 'Abuela Ofelia'", propuso Pablo. “Abuela Ofelia, Mecánico Luis, Jorge plomero... llama a tu trampa como quieras. La memoria de la abuela está intacta aunque ‘está viendo todo', no te olvides”, sentenció otro tuitero.