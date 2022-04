Si los adultos de edad media sienten que la tecnología avanza a pasos inalcanzables, que cada nuevo lanzamiento implica un nuevo aprendizaje que rápidamente quedará en el pasado, para un adulto mayor el proceso se acelera de forma exorbitante.

Wifi, datos móviles, tener o no buena señal, redes sociales, email, y una lista interminable de términos y conceptos que a quienes no son nativos de internet se les puede hacer muy difícil de incorporar.

.

Para adentrarse en esa aventura, una joven diseñó a mano un manual sumamente didáctico para enseñarle a su abuela a usar internet. Es que la señora, quien vive en un pequeño pueblo, finalmente tiene Wifi y se compró una tablet para iniciar su camino en la tecnología. Claro, necesita de una profesora particular que la adentre en todo un mundo completamente desconocido hasta ahora y que le explique con muchísima paciencia y dedicación. Ella, encantada.

Maia es una usuaria de Twitter bajo el nombre de @maia_ppz y compartió en los últimos días un post que enterneció a toda la red social: “Ando haciendo un libro de manual de instrucciones-guía, en el que evidentemente no voy a escatimar en detalles”, escribió la chica junto a la imagen del ‘manual’ en cuestión: “Mi mejor proyecto hasta la fecha si me preguntan”, no dudó en catalogarlo.

Mi abuela ha puesto internet en su casa, ayer le acompañé a comprar una tablet y hoy ando haciendo un libro de manual de instrucciones-guía, en el que evidentemente no voy a escatimar en detalles. Mi mejor proyecto hasta la fecha si me preguntan. pic.twitter.com/jlyxPvFY4k — Maia���� (@maia_ppz) April 14, 2022

Uno de los objetivos principales que perseguía la abuela de Maia era volver a escuchar su radio favorita, ‘Radio Nervión’: "Que le ha hecho más ilusión poder volver a escuchar Radio Nervión después de 19 años que tener la posibilidad de hacer videollamadas con su nieta", contó entre risas la chica.

Al parecer, tal fue la emoción de la señora, que llamó a la radio para compartir su alegría, lo que fue constatado por un usuario de Twitter: “Acaba de llamar una mujer a Radio Nervión diciendo que su nieta le ha comprado una tablet y ahora puede escuchar Radio Nervión desde el pueblo y he pensado en vosotras”, escribió el usuario @edu_garcia claramente emocionado, a lo que Maia confirmó el dato.

Acaba de llamar una mujer a Radio Nervión diciendo que su nieta le ha comprado una tablet y ahora puede escuchar Radio Nervión desde el pueblo y he pensado en vosotras. Dime que era tu abuela y me muero de cuquismo ahora mismo.

(Superbonito tu gesto haciéndole la guía.) — Edu (@edu_garcia) April 17, 2022

Sí, era mi abuela������ la tengo danzando toda contenta y lleva con la radio puesta toda la mañana — Maia���� (@maia_ppz) April 17, 2022

El post provocó la ternura general de la comunidad tuitera. Con más de 33 mil “me gusta” y 3.200 retweets, los usuarios aplaudieron la iniciativa: “Lo bonito que se siente cuando sonríen al lograrlo”. “Gracias, gracias por todo lo que haces por ella. Cada día echo de menos a la mía... Deberían ser eternos”; “Maravilloso. Mi mamá va aprendiendo poco a poco. Ya sabe buscar noticias, ponerse series en la tablet y la Smart TV y el otro día que llegué y se había puesto la serie sola me puse súper contento”, fueron algunos de los comentarios.

He flipado con la repercusión del tweet, asiq aprovecho para decir:



��un mínimo de empatía podían tener los bancos con las personas mayores, en concreto para que puedan utilizar los cajeros, y más en los pueblos que les van dejando sin ellos.



��Cuidad siempre a los abuelos❤️ — Maia���� (@maia_ppz) April 17, 2022

La joven remató el hilo de Twitter y reflexionó: "Hay que cuidar siempre a los abuelos".