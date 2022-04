Un usuario de Twiter comentó en las redes sociales algo totalmente insólito. Su amigo tiene el número de celular prácticamente igual al de atención al cliente de un reconocido banco argentino. A causa de este parecido, diariamente le llegan cientos de mensajes. Cansado de explicar que ese contacto no pertenecía a la entidad financiera, comenzó a hacerse pasar por un contestador automático del lugar.

Twitter sigue haciendo de las suyas. Gracias a la masividad que tiene la App, es muy fácil que un tuit sea compartido por miles de personas al rededor del mundo. Es algo cotidiano encontrar anécdotas o historias que salen de lo común por ser bizarras o locas. Este es el caso de Mateo Dates, el chico que se hizo viral por las inauditas pruebas que le hace hacer a los clientes de la compañía bancaria.

.

Esta insólita historia salió a la luz esta semana cuando un usuario de la red social del pajarito tuiteó el polémico accionar que tiene su conocido. "Un amigo tiene el número de teléfono casi idéntico al de la Atención al Cliente de un banco y se dedica a trolear a los que le escriben y subirlo a IG", escribió Valentinini y aseguró que el chico es el "Mejor ser humano vivo".

Junto al mensaje, publicó una serie de fotos donde se puede ver que distintas personas se comunicaron con él para saber su CBU o para realizar una denuncia por extravío o robo de tarjetas. Ante estas dudas, el joven se hizo pasar por un asistente virtual de la financiera y les hacía hacer extrañas pruebas de identificación.

Un amigo tiene el número de teléfono casi idéntico al del Atención al Cliente del Galicia y se dedica a trollear a los que le escriben y subirlo a ig. Mejor ser humano vivo pic.twitter.com/oAVgIQRzNY — Ivotril (@narizdechanch0) April 29, 2022

En uno de los WhatsApp, le pide al cliente que juegue un tateti, en otro que complete la palabra que falta en la letra de la canción de L-Gante y hasta en algunos pedía que el usuario cante. Luego de la publicación, se abrió un gran debate entre los cibernautas acerca de la legalidad de los hechos.

¿Posta les parece gracioso burlarse de la gente que necesita ayuda?, preguntó una chica. "Igual que no joda mucho porque lo pueden denunciar por estafa", le recomendó un hombre. "Se ve que es igual que vos, son 2 salames, vos por mandarlo al arco y él un gil bárbaro jugando con la gente que necesita ayuda del banco", dijo un joven enojado. "Que ganas de hacerle perder el tiempo a la pobre gente… se ve que tu amigo tiene mucho tiempo libre", aseguró una chica.

Ante el repudio de tantos usuarios, Valenti salió a responder en nombre de su amigo. "A los que se quejan ñañañaña, ¿cómo vas a boludear a la gente? Quiero ver como se tomarían recibir 20 mensajes por día de pelotudos que no saben copiar y pegar un número de teléfono". Además, explicó que con esto no está estafando a nadie.

También hubo quienes se rieron y apoyaron las acciones de Dates. Quiero jugar al ta-te-tí, pero no quiero ninguna tarjeta de crédito ¿Qué tengo que hacer?, preguntó un chico. "Jajaja es genial. A los que lloran y dicen no se burla a la gente porque las hacen perder tiempo, les deseo muchas llamadas de Movistar, Personal, Claro", escribió un usuario. "Sos un gran tipo, chabon", confirmó un hombre.

Muchos aprovecharon el espacio para contar sus anécdotas. "Hace mucho tenía un fijo muy parecido a una fábrica de buzos. Me volvían loca. Un día llamó la suegra del dueño, no entendía cuando le decía equivocado. Seguía llamando, terminé diciéndole que tenía diarrea y no podía salir del baño", escribió una señora. Otro usuario dijo "Mi casa tenía el mismo número que una pizzería, excepto por el último dígito. Llamaban para pedir delivery, cuando atendía mi papá simulaba que les tomaba el pedido y culminaba con ¡En 15 minutos se lo enviamos!. Todavía hoy siento lástima por esa gente jaja".

La publicación causó mucho revuelo y sigue circulando por las redes. Actualmente, tiene casi 43 mil "me gusta", fue retuiteado más de 2300 veces y tiene cientos de comentarios. Para vos, ¿Está buena la acción del chico?.