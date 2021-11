Un insólito y extraño "halago" se volvió viral en Twitter. La encargada de compartirlo fue la perjudicada, la influencer Marti Benza, que pensó que iba a recibir un elogio de su novia. Pero el comentario la sorprendió y la hizo enfurecer.

Todo se inició cuando su pareja, Lourdes, la sorprendió y le dijo: "¿Sabés lo que admiro de vos?' La frase la preparó para recibir un halago de algun rasgo de su personalidad y físico, pero la frase continuó con una justificación muy diferente a la espera.

La joven, también Youtuber y streamear, reprodujo la conversación en su cuenta en la red social del parajarito y causó gran revuelo: recibió cientos de comentarios, casi 2 mil retuits y ya superó los 85 mil me gusta.

.

"Lourdes me dice de la nada sabes lo que admiro de vos? Ahi yo me preparé para ser halagada y me tira: 'admiro como nunca te explotas los granitos, porque yo no podría si fuera vos'", contó que le dijo.

"Ah si, yo admiro como salis a la calle con ese bigote, put...", fue la tajante respuesta de Marti.

El posteo tuvo gran repercusión y muchos de los usuarios se sintieron identificados con la situación. Algunos contaron que tienen el mismo tipo de relación con sus amigos, y otros igual pero con sus parejas.

Pero además, también desató una ola de los ya clásicos memes, que suelen explotar la capacidad creativa de los usuarios de Twitter.

.