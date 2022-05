Las preguntas que las novias suelen hacer a sus parejas, mediante las cuales miden que tan fieles son sus novios, pueden resultar en problema que deje al chico en un callejón sin salida, ya que cualquier respuesta podría generar conflictos en la relación.

Este fue el caso de una joven usuaria de Twitter que se volvió viral al obligar a su novio a elegir entre dos opciones, las cuales ponían a prueba la fidelidad del chico.

La usuaria se llama @chaamimazera, quien escribió lo siguiente en su cuenta de la red social del pajarito: "Le dije a mi novio: que elegís, besarme a mí por $100 o besar a la más linda por $100 mil". Ante esa pregunta, el chico debió responder de manera rápida y asertiva. Su respuesta fue que la decisión a tomar era "muy difícil".

le dije a mi novio: que elegis, besarme a mi por $100 o besar a la más linda por $100mil, me contesta que es una decisión difícil, entonces le digo que no es una decisión difícil por que se supone que para el yo sería la más linda.

Su respuesta: la más linda es Jennifer Aniston. — ᶜᵃᵐⁱˡᵃ (@chaamimazera) May 19, 2022

Con mucha astucia, la chica redobló la apuesta y le aseveró, en seco: "No es una decisión difícil, porque se supone que para el yo sería la más linda". Ni tonto ni perezoso, el joven se la jugó con una contestación que podría haber arruinado su relación, pero que la chica no tuvo más remedio que darle la razón y contentarse con eso. "La más linda es Jennifer Aniston", le contestó el novio.

Finalmente, en el hilo viral de Twitter, ella reconoció que la respuesta de su pareja fue muy ingeniosa y solo atinó a decir que no encontraba "fallas en su lógica, porque todo ser humano diría lo mismo". Sin embargo, dejó la polémica abierta con lo que escribió luego. "Pero... (seguido de un emoji de cuernos con las manos)".

Los comentarios destacados del tuit

Los demás usuarios de la red social dejaron sus opiniones al respecto de lo sucedido y se sumaron a la polémica de la incómoda pregunta de la chica a su "media naranja". Muchas mujeres coincidieron en que lo que había respondido el muchacho había sido acertado."La más linda, obvio, sos vos reina"; "Hombre de buen gusto"; "Perdón, pero tiene razón tu novio"; "Y... buena lógica"; "Perdón, pero nadie supera a Jeniffer Aniston"; Y... es la mujer definitiva ¿Qué querés?; "No podría enojarme por su respuesta"; "Coincido... con el novio".

Por otro lado, una chica contó que le hizo la misma pregunta a su novio y que obtuvo un resultado igual de demoledor. "Le hice lo mismo a mi novio, me respondió que la más linda era yo, le termino de leer tu tuit, y me dice -me miraste así, entonces me diste miedo, pero iba a responder lo mismo que el flaco ese", escribió esa chica en los comentarios.