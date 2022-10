Mi novio me había dicho que no me iba a dar nada de cumple porque había tenido gastos que él no esperaba y le quedaba difícil y yo como bueni, está bien, entonces le dije que si me podía dar una tortica… pues que me da la torta con viaje a Europa incluido����❤️����✨✈️ pic.twitter.com/1qWA1U5wfw