El 4 de noviembre Bad Bunny dará un recital en Vélez y apenas una hora después de que se pusieron a la venta las entradas, los productores anunciaron que estaban agotadas por lo que decidieron abrir una nueva fecha, que será un día después. "¡Éxito total! ¡Por récord de ventas, Bad Bunny suma una nueva fecha en Argentina!", informaron desde la ticketera Livepass, vendedora oficial del show.

La demanda por ver al puertorriqueño fue muy grande y lógicamente mucha gente se quedó sin su entrada. Entre ellos hubo un novio que estaba haciendo "la cola" virtual para comprar los tickets y poder llevar a su pareja. Hasta ahí todo normal, el tema fue lo que ella publicó luego de que el chico no las consiguiese.

Mi novio hizo 3 horas de fila para las entradas de Bad Bunny ��❤️ pero no consiguió tremendo inútil al final kjajaja — Lu �� (@LucilaaFlamenco) February 3, 2022

"Mi novio hizo 3 horas de fila para las entradas de Bad Bunny pero no consiguió. Tremendo inútil al final ¡Ja, ja, ja!", tuiteó Lucila y en cuestión de horas se volvió viral con casi 130 mil me gusta.

Insultó a su novio por una insólita razón y las redes no se lo perdonaron

La mayoría de sus seguidores no estuvo de acuerdo en la forma en que lo trató y se lo hicieron saber. "Ya lo dice el dicho, lo que para una no sirve, para otra es un tesoro", le aseguraron. "Agradece que lo intentó", "Si sos el novio leé: no te valora", "Imaginate hacer eso para que después se te ría. Flaco salí de ahí", fueron algunos de los mensajes que les dejaron.

Otros aventuraron una respuesta diferente. "Capaz que las consiguió y se las dio a la otra", le propuso Axel. E incluso hubo quien aprovechó para arrobar a su propia novia tras conseguir las entradas: "Soy superútil al parecer", le escribió John a su pareja Lucía.

Sin embargo, el propio novio parece habérselo tomado con humor y le respondió: "Mirá el lado bueno, con esa plata podemos comprar muchos lomitos".

El men leyendo esto después de hacer quizás que cosa por los boletos pic.twitter.com/DQ9VNBVvX0 — Khan Ramnsøn-Hydeë �� (@ramnsonhyde) February 3, 2022

mira el lado bueno con esa plata podemos comprar muchos lomitos — Fede (@fedeardizzone) February 3, 2022

Cuánto cuestan las entradas para Bad Bunny

Desde la organización dispusieron dar cinco ubicaciones distintas en el estadio, cada una con sus costos e incluso hay cuotas sin interés con algunas tarjetas.