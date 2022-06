Una nueva discusión insólita se volvió viral en las redes sociales por un regalo que confundió a muchos y enojó a otros. Una usuaria compartió con sus seguidores el particular presente que le dio su tía para cocinar y bromeó que era para picar marihuana.

Muchos usuarios se rieron del particular momento, otros se sorprendieron por el objeto muy útil para la cocina, algunos se enojaron por la burla contra la familiar y los más especializados en la planta de cannabis explicaron las diferencias con el “picador” de esa planta.

.

Toda polémica la desató una persona que compartió la imagen en su cuenta de Twitter y escribió: “Mi tía le regaló a todos los integrantes de la familia un 'picador de ajo'”. Rápidamente, el tuit se llenó de comentarios por el inusual presente que entregó la mujer. “La tía menos apasionada por el ajo”, comentó uno de los primeros en reaccionar.

"Eso no sirve para picar porro"

“Es genial! No más olor a ajo en los dedos, lo hace puré. Pico albahaca también. Gran regalo”, describió otra persona sobre su experiencia. Por su parte, otro comentarista señaló contra la autora del tuit: “Es sarcasmo y se piensan posta que no es para ajo o qué? No entiendo”. “Real. Nos fuimos todos los familiares con uno y aparentemente es buenísimo para picar ajo. Lo probaré”, contestó la usuaria que armó el quilombo virtual.

“Pero es que es un picador de ajo de verdad, eso no sirve para picar porro ja”, insistió el otro usuario. La publicación se hizo viral y el famoso actor Alejo García Pintos bromeó: “Amo Tía Fasolita”. “Ojo que también sirve para picar otras plantitas”, agregó otro que insinuó que el picador sirve para la marihuana.

El picador que se hizo viral en Twitter.

“Esos dientes sirven para picar ajo, yo tengo uno y lo uso para eso, el picador de otras sustancias tiene más dientes con forma triangular”, buscó llevar claridad otra persona ante las versiones cruzadas. Otro jugó con la ironía sobre el picador de marihuana: “Está bárbaro, lo implementé para cocinar, y la verdad que la consistencia queda espectacular… ah y para picar ajo también sirve!”.

Por su parte, los amantes de la cocina valoraron el curioso presente. “Son buenísimos. La única contra que tienen es que hay que hacer fuerza si pones un diente muy grande, y puede que te quede olor a ajo en la mano. Pero es la única manera de sacarle TODO el provecho al ajo sin sufrir demasiado para lavar”, exclamó otro tuitero. El que fue más lejos utilizo un famoso meme de Peter Capussotto.

La polémica por el picador viral

Sin embargo, más tarde, ante las repercusiones que generó el posteo, la persona que bromeó con el regalo de su tía lamentó: “Hay gente enojadísima con este tuit”. “Lamento mucho haber contribuido a su enojo generalizado, así que les aclaro que mi tía es lo mejor del mundo mundial y estamos todos felices con su regalo”, aclaró ante las críticas que le hicieron.

“Ojalá hubieran tenido una tía así y no la familia de mierda que les tocó”, planteó la ilustradora. El tema es que a muchos no les causó gracia la publicación y otros quisieron demostrar que sí saben de drogas.

Meme en Twitter por el picador que se hizo viral.

“Es un picador de ajo, sabe más tu abuela que vos”, apuntó un tuitero. Otro insistió en la diferencia entre elementos: “Los picadores de porro tienen pinches intercalados por toda la superficie de cada tapa y repartidos para que no se toquen los de una tapa con otra. Esos son de ajo”.

Incluso se pelearon entre comentadores, porque ante el último tuit explicativo, uno lo buscó: “Afloja y reite. Si mi tía me regala eso la gasto toda la noche, el mensaje es muy sugerente. Es más, le armo un porro con eso y todo”.

“Que dice? No es sugerente, esta bardeando a la tía como si fuese boluda por creer que es un picador de ajo cuando supuestamente es de porro y no... es de ajo, así que la boluda es ella y potenciado, no la tía. Y lo digo flojísimo y riéndome.”, contestó el otro usuario.

.

Y finalmente, el primero cerró: “Unaas ganas de mezclar cosas tenés... ella bardea a alguien, se hace la pilla, yo le digo que está confundida y el aburrido soy yo...no vos que no sos ni el que tuiteó ni el que contesto... ¿Te metes en el medio, no entendés lo que pasa y yo soy aburrido? Genial”.

"Nos reímos del pica-ajos toda la tarde"

“Menos calle que una pantufla”, se burló otro de la autora sobre la confusión y en el mismo sentido la cargaron: “Decime que nunca armaste un porro sin decirme que nunca armaste un porro”. “Es un picador de ajo manga de fantasmas, cartelean porro y no pueden diferenciar un picador de otro”, completó otro.

Por último, la sobrina cerró la discusión viral con una nueva explicación: “Qué maravilla. Hay gente totalmente demente que cree que estoy ‘bardeando a mi tía’ a quien adoro infinitamente y con quién nos reímos ayer del pica-ajos toda la tarde. Tienen tanto enojo que creen que los demás están igual.”