Un hombre que demandó a sus padres por deshacerse de su colección de pornografía ganó una demanda y ahora podría recibir una compensación ecónomica por su pérdida.

El juez federal de distrito de Michigan ( Estados Unidos), Paul Maloney, falló a favor de David Werking, quien dijo que sus padres no tenían derecho a tirar su colección.

El hecho ocurrió en la casa familiar en en el barrio de Grand Haven a en odnde Weking vivió durante 10 meses después de su divorcio.

Según indicó, le faltaban cajas de películas y revistas con un valor estimado de 29.000 dólares.

"No hay duda de que la propiedad destruida era propiedad de David", afirmó el juez e informó que "l os acusados admitieron repetidamente que la destruyeron".

La postura de los padres de Werking fue que tenían derecho a actuar como propietarios. Pero el argumento no fue suficiente para la Justicia: “Los acusados no citan ningún estatuto o jurisprudencia para respaldar su afirmación de que los propietarios pueden destruir la propiedad que no les gusta”, dijo el juez.