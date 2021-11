Las peleas de vecinos siempre están a la hora del día, y más aún si se vive en un edificio. Cualquier persona que haya habitado una propiedad horizontal sabe que la convivencia puede generar ciertos roces. Pero lo que nunca imaginó la joven protagonista de esta historia viral de Twitter es que un enfrentamiento la iba a convertir en heroína.

Todo comenzó en la madrugada del 23 de octubre, cuando la muchacha, cuyo nombre de perfil en la red social @lules_glam, compartió la insólita situación que vivió con sus vecinos.

"Le acabo de tocar el timbre a los vecinos re caliente porque me despertaron con golpes a la madrugada y me atiende un nene de unos 9 años que me dice: 'mis papás se quedaron encerrados en la habitación y con mi hnita los estamos tratando de sacar'", inicia el primer tuit del hilo.

La historia que se volvió viral en Twitter.

Ante esa panorama se sorprendió. Según detalló, se habían mudado hace poco y no los conocía. Fue entonces que desde la ventana de la habitación -que da al pulmón del edificio- se asomó la madre de los niños y le dijo los mismo. ""los ayudo???", preguntó Loulita. "Siii, pasá por favor, ayudanos a romper la puerta, estamos desesperados por los nenes", respondieron los padres.

"Así es como a las 4am di patadas símil allanamiento a esa puerta de los vecinos q ni conocía, palanqueé con un destornillador, e intenté tranquilizar como pude a 2 niños ajenos", agregó. Esa última parte fue la que más la "alteraba", ya que los "nenes metían reflexiones con cara de serios" como: "Se van a quedar ahí para siempre" o "No sé cómo van a hacer para ir a trabajar".

Por suerte, todo terminó de la mejor manera. "Luego de unos minutos de trabajo en equipo, junto con los adultos encerrados, e intentar reparar la manija, la puerta finalmente se abrió", contó.

.

Y continuó: "Las víctimas del encierro eran una parejita joven con otro niño más, bebé de un año aprox. "Gracias!!!" Gritaron a coro." "Les dije mi nombre y prometí que mañana con más tiempo nos pasábamos los teléfonos por si alguna vez más alguien necesitaba algo", añadió.

A modo de cierre, manifestó su orgullo por su buena acción: "Me fui satisfecha y feliz de saber que iba a poder dormir pero aquí estoy aún manija por la situación. Siganme los buenos!!, escribió en la red social, totalmente desvelada.

Les dije mi nombre y prometí que mañana con más tiempo nos pasábamos los teléfonos por si alguna vez más alguien necesitaba algo. Me fui satisfecha y feliz de saber que iba a poder dormir pero aquí estoy aún manija por la situación. Siganme los buenos!! — Loulita (@lules_glam) October 23, 2021

El hilo de twitter tuvo gran repercusión: recibió miles de retuits y ya superó los 80 mil me gusta. Pero además generó cientos de reacciones de los usuarios de la red social.

Por ejemplo, una persona le aconsejó que hacer si algo similar le volvía a ocurrir. "Por si les pasa: para que sea más efectiva la patada, no se patea directo sobre la cerradura sino unos 20~25 cm al costado. (Por la forma en que se arquea la puerta desde el sitio del impacto)", explicó el usuario.

Lo más gracioso fue lo que constestó Loulita a una de las tantas personas que la felicitaron "Fui a pute... y me tuve que quedar a ayudar. Una quiere ser una vieja chancluda y no la dejan", comentó con humor.

.

Las mejores comentarios de la historia viral de Twitter

" No se como van a hacer para ir a trabajar " pic.twitter.com/R9YXfPrVWB — Maru (@MuyMaru) October 23, 2021

Aclaro, peso 100 kg y tengo el cuerpo de un toro.

Jugué al rugby de jóven y ahora me dedico a hacer pesas...



Creí q la iba a atravesar como manteca; reboté como si hubiese ido a taclear a Jonah Lomu. pic.twitter.com/I1gZR7hm9N — Turco Rayo (@drlemonturbo) October 23, 2021 Qué desesperación. El año pasado me quedé encerrada en el baño y pensé que salía en los diarios. También me salvó un vecino. Heroina! ���� — Maléfica �� (@medicenmale_) October 23, 2021 t="utf-8"> t="utf-8"> Se abren insospechadas puertas de piropeo .

- rompeme la puerta

- allaname todo

- partime la cerradura

Gracias por tanto @lules_glam — Eli (@elialjanati) October 23, 2021 Yo llamo al cerrajero y que lo paguen con Ahora 18. — Gimena Río Mezzadri (@peluz) October 23, 2021

.