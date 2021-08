La confusión de un hombre se hizo viral en las redes sociales, que fueron inundadas por diversos comentarios divertidos contra esta persona que había confundido un test de embarazo con uno PCR para detectar el Covid-19.

La viralización de lo sucedido devino de una divertida conversación sacada de un grupo familiar de WhatsApp en el que una joven le envió una foto del resultado test PCR. Las marcas arrojaban que la mujer era positivo para la enfermedad que lleva millones de muertos en el mundo.

El video en el que se cuenta esta insólita historia fue subido en TikTok por la cuenta @muymias, que acumula dos millones de reproducciones. "Le dije a mi padre que tenía covid y pasó esto", comenzó la chica en su relato.

Ante el mensaje de la mujer, el padre creyó que se trataba de una prueba para detectar embarazos, por lo que rápidamente se desesperó al darse cuenta de esta noticia, que no era tal.

“Madre mía… ¿Y ahora qué hija?”, le preguntó el hombre. En tanto, para tranquilizarlo, la mujer le dijo que se hará una segunda prueba. “Cariño, lo que se ves es lo que hay, ahora sois vosotros, hija, ponte un DIU o como se llame”, haciendo referencia al Dispositivo Intrauterino para prevenir embarazos no deseados.

.

Cuando el papá le dijo esas palabras, la chica se dio cuenta de que su padre había confundido el test de embarazo con el de coronavirus. Allí, se rio de su padre y le explicó de qué se trataba en realidad la prueba que se había hecho. "Papá, que es Covid, gilipo...", le aclara la hija.

“Qué susto me has dado, hija. Creía que estabas preñada otra vez. Madre mía, estaba flipando. Creía que me estabas enseñando una prueba de embarazo”, contestó el papá, quien también se rio por su equivocación.

El chat familiar.

La foto del test PCR.

Además, el hombre exclamó: "Calla que me estoy meando yo solo, madre mía. Estaba flipando, ¿sabes? Creía que me estabas enseñando una prueba de embarazo. Madre mía, digo… ¡qué panorama!".

Si bien las redes sociales se tomaron con mucho humor lo sucedió, el padre de la mujer dejó bien en claro que ya no quería tener más nietos.

A los test de coronavirus se le suman los barbijos que detectan la enfermedad en 90 minutos

Un equipo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard desarrollaron un biosensor portátil que al utilizarse junto a una mascarilla es capaz de detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 mediante un análisis del aliento del usuario y en solo 90 minutos.

Los investigadores crearon un dispositivo que se integra al barbijo para testear el aliento de la persona que lo utiliza y determinar si contrajo coronavirus presionando un botón.

.

"Básicamente, hemos reducido todo un laboratorio de diagnóstico a un pequeño sensor sintético basado en biología que funciona con cualquier máscara facial y combina la alta precisión de las pruebas de PCR con la velocidad y el bajo costo de las pruebas de antígenos", explicó uno de los creadores, Peter Nguyen, científico del Instituto Wyss.