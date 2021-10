El mundo de la gastronomía suele innovar a la hora de presentar los platos. Pues más allá del sabor de los alimentos, los especialistas también buscan impresionar a los comensales a través de los ojos. Aunque para todo existe un límite, como por ejemplo servir la comida en las clásicas palas de plástico de la basura.

Sergio Mohadeb, abogado y creador de Derecho en Zapatillas, encontró la imagen en internet y decidió subirla a la cuenta de Twitter @dzapatillas como una broma, pero la publicación se volvió viral y despertó la curiosidad de los usuarios de la red social.

"Si la pala no fue usada sería legal, pero no puede reciclarse", escribió y adjunto la imagen de las palas con la popular comida mexicana. El posteo ya recibió cientos de "Me Gusta".

EL tuit de los tacos el palas de barusa que se volvió viral en Twitter.

De todos modos, ante las repetidas consultas sobre dónde servían de esa manera los tacos, Mohadeb aclaró que encontró la foto en Instagram. Incluso explicó que dudo en subirla por temor a que alguien se le ocurra copiarlo.

La advertencia es importante, ya que más allá de los insólito, el plástico de este tipo de objetos no es apto para alimento. Según explicó una de las personas, esas palas "no llevan pintura, ya que el color está dado en el mismo material", y sostuvo que "hay específicos tipos de plásticos para alimentos, cuando se los envasa".

Pero más allá de eso, el tuit fue la excusa perfecta para que algunos usuarios recordaran experiencias con comida servida de forma extraña o que lo comparen con los establecimientos que reemplazaron los vasos y copas por frascos.

Además, como es costumbre, algunas personas sacaron a relucir los mejores memes en sus respuestas.

