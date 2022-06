A nadie le gusta tener vecinos ruidosos. Cansada de que el supermercado cerca de su casa no bajara el volumen de su música, una mujer ingresó enfurecida al negocio, increpó violentamente a la cajera que se encontraba en el local, y estrelló algunos productos de una góndola contra el piso.

El violento hecho se desarrolló el jueves 23 por la tarde en la localidad de San Lorenzo, dentro de un supermercado ubicado en General López al 1880. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar, en un video que muestra como la vecina entra en el local y le pide a la cajera que baje la música que se escuchaba en el negocio.

La mujer le advierte a la empleada que no es su primera queja, asegurando que ya los había denunciado dos veces por molestar con su música. "Es la tercera vez que vengo", se quejó con la cajera sobre el dueño del lugar, quien no se encontraba presente al momento de su visita.

A pesar de los reclamos de la vecina, la empleada no baja la música. Poco a poco, la mujer comienza a elevar el tono de voz, amenazando con romper la mercancía del local si no lo hacía inmediatamente. "¡Tengo los nenes enfermos, me bajás la música o te tiro todo a la mier**!", amenazó la mujer, agregando: "Bajala porque si yo escucho música en mi casa vengo y te rompo la mitad del negocio. Que conste que te lo estoy avisando".

Ante las amenazas de la vecina, la empleada decidió no responderle y comunicarse con su jefe para notificarle la situación. Al no obtener respuesta de la chica detrás del mostrador, la involucrada procedió a bañarla en insultos. Finalmente, la empleada bajó levemente el volumen de la música.

La vecina parecía lista para dejar el negocio, pero antes de salir volvió a dirigir improperios hacia la cajera y finalmente cumplió con sus amenazas: agarró algunas botellas de una góndola cercana y las tiró contra el piso, apuntando un par hacia el piso cercano a la caja donde se encontraba la empleada. "¡Te lo dije!", gritó mientras se iba, dejando el desastre detrás.

Según detalló Impacto en la Red, medio donde se compartió el video del ataque, ese mismo día los encargados del supermercado radicaron la denuncia correspondiente contra la vecina. El dueño del local, que en el momento del hecho no estaba en el lugar, habría sido quien la efectuó ante la policía, presentando las grabaciones como prueba.

Dicho episodio es similar a lo ocurrido en la ciudad de Rafaela tiempo atrás: una joven enfurecida atacó la góndola de vinos de un supermercado tras enterarse de que fue despedida.