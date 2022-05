Twitter Argentina es el escenario donde se viralizan cientos de historias difíciles de creer, pero que a más de uno le generó una risa, un llanto o simplemente despertó su espíritu solidario. En las últimas horas, los hinchas de Boca coparon la red social del pajarito por un insólito motivo.

.

El usuario de Twitter (@FerBurruso) compartió un video de la hinchada Xeneize en la Bombonera mientras ayudaban a un hombre a subir de una tribuna a la otra. En las imágenes se observa cómo improvisaron un ascensor.

"Qué nivel la Bombonera. Tiene sistemas de ascensores, tribuna a tribuna con tecnología de punta", escribió el autor del tuit viral junto al video que dura 40 segundos. Hasta el momento, más de 56 mil usuarios le dejaron su "me gusta" y más de 6 mil le dieron retuit al video.

.

En el video se observa cómo los hinchas utilizan una bandera para armar una soga, la cual el hombre ató a su cintura, para que luego su cuerpo fuera elevado entre los hinchas que le dieron una mano para subir.

"Mirá que tengo familia" y "guarda los cuernos", fueron algunos de los comentarios que se escucharon en el video que se viralizó en Twitter. Finalmente, el hombre logró subir de una tribuna a la otra en medio de esta maniobra peligrosa.

.

Entre los comentarios de Twitter, los usuarios también dejaron sus ingeniosas respuestas como: "Aclaremos que ese dispositivo no sirve para descender. Mantenerlo alejado de los chicos (equipos)", "el que tenga miedo de morir, que no nazca" y "en las tribunas se maneja el mejor humor del país. No tengo pruebas, pero tampoco dudas".

También hubo quienes crearon su propia versión del video con canciones emblemáticas de nuestro país: "Sube, sube, sube bandera del amor", de Mercedes Sosa.