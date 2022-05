En las últimas horas, se convirtió en furor mundial en las redes sociales el contundente mensaje que una mujer le dejó a su esposo, cansada de sufrir y de "tanta infidelidad". Todo ocurrió en la Avenida Marquês de Herval, en Belém ( Brasil). Los automovilistas y transeúntes se frenaban sorprendidos para leerlo y reírse de la situación. En el texto, una mujer harta, identificada con el apodo de Naná, exponía a su pareja.

"Alessandro, después de 13 años de vivir juntos estoy cansada de que desaparezcas todas las semanas para irte a dormir con una chica", introduce el furioso mensaje en el cartel que estalló las redes. "Y cuando llegás a casa ¿querés tener relaciones? ¿No te satisface ella en la cama? Ven a casa el lunes a buscar tus cosas, ya no te quiero", agregó para graficar lo duro de la situación.

.

El curioso mensaje concluyó con un consejo para el presunto rompecorazones. "Tené un poco de vergüenza y andate a vivir con ella, respetala... Atentamente: Naná", se puede leer en el cierre de la carta, que fue capturada por un usuario que subió la fotografía a sus redes sociales.

El testimonio de la mujer afectada

Luego del escándalo que generó el mensaje en internet, la protagonista de esta historia, identificada como Benedita Carvalho Lopes, fue indentificada y entrevistada por el sitio G1. En el reportaje reveló que el infiel desaparecía cada fin de semana: "Salía todos los fines de semana y regresaba solo los lunes. Trabajábamos juntos aquí en el restaurante. Hice eso y pensé que solo él lo vería. Nunca pensé que tendría tanto impacto".

Benedita explicó que la relación estaba bien, por eso no imaginaba los engaños de su pareja: "Nos llevábamos muy bien, sobre todo en el trabajo. Eso fue lo que pasó, ¿no? Ahora le toca a cada uno seguir su propio camino y la vida que sigue para cada uno. Tanto para él como para mí”, añadió.

Benedita, la protagonista de esta historia de desamor.

La nota llamó la atención de los transeúntes por la forma en que estaba expuesta, pegada en el auto de Alessandro. Y también por la frase de Naná, que le pidió respeto por su amante, sugiriéndole al hombre que se mudara con "la otra".

“No esperaba que tuviera semejante repercusión, no es algo que yo suelo hacer pero ya estaba en mi límite de estrés. Colmó mi paciencia. Cualquiera que viva conmigo lo sabe, tengo un límite”, declaró. Benedita es una pequeña empresaria y trabaja en la venta de alimentos.

Por último aseguró que a pesar de la humillación a la que se vio expuesta no la lleva a bajar los brazos y sigue confiando en que encontrará al hombre de su vida algún día. Sin embargo ahora es momento de tomarse un tiempo para pensar y reflexionar en lo que viene: "Me voy a tomar un descanso, porque me lo merezco, ¿verdad, cariño?", escribió en su cuenta de Instagram.