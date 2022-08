La visita de una mujer en la boda de su ex pareja desató la furia de la novia, la cual reaccionó de una manera sumamente inesperada.

Al ver a la expareja de su futuro marido, la novia, sin pensar un segundo, le tiró una torta en la cara a la mujer. Aquella insólita reacción cosechó 7.8 millones de visualizaciones en TikTok, y miles usuarios no dudaron en dejar su comentario.

Lejos de esperarse que la situación iba a terminar de esa manera, la mujer que recibió el "tortazo" asistió a la boda de su ex simplemente para tocar un instrumento, y sin ánimos de generar discordia.

"Cuando se te ocurre ir a tocar a la boda de tu ex", escribió la exnovia en su cuenta de TikTok -conocida como "Alejandra Romero H"-, y el video rápidamente se volvió viral en la red social.

En el video viral se la puede ver a Alejandra sumamente tranquila, sacando su instrumento para ponerse a tocar. Sin embargo, el ambiente de paz se terminó en cuestión de segundos, cuando la novia se dirigió a ella de una inesperada manera, y la mujer viral terminó con la cara embarrada de pastel.

La reacción de los usuarios en TikTok

La gran mayoría de los internautas de la red social del momento se pusieron del lado de Alejandra, ya que consideraron injusto que haya tenido que pasar por una situación así.

"Aquí es cuando dices “¿Realmente se debían casar? ¿O por qué tanta inseguridad?”, escribió una usuaria, mientras que otra comentó algo similar: "Qué inseguridad debe de tener la novia".

Sin embargo, hubo quienes le echaron la culpa al novio, por haber invitado a su anterior pareja: "Y así es como yo, aunque sea invitada a la boda de algún exnovio en el futuro, mejor no voy. Evito problemas en ambos", comentó una internauta. Asimismo, otro usuario planteó algo que dejó pensando a muchos: "¿Quién contrata a su ex?".

A pesar de que muchos justificaron la invitación del novio a su expareja, lo cierto es que la gran mayoría opinó que no debería haberlo hecho: "¿Hacía falta invitar a tu ex a tu boda?", comentó una usuaria, mientras que otra escribió lo siguiente: "Nunca se debe ser amiga del ex, porque es evidente que la conexión sigue y para la novia es una burla. Qué mal que el novio lo permite".

Por otro lado, algunos internautas comenzaron a deslizar que se trataba de algo "armado": "Qué casualidad que alguien estaba grabando. No lo sé Rick, parece falso", escribió un usuario, y más de uno opinó de la misma manera.