Una gran cantidad de tests psicológicos estuvieron circulando en las redes sociales durante los últimos días. Ahora, se viralizó uno que sirve para medir tu nivel de inteligencia con solo mirar una imagen. Si bien la respuesta no debe tomarse como un hecho científico, los resultados de la prueba de psicología pueden estar muy cerca a mostrar cómo es la realidad que atraviesa un individuo.

La imagen que se volvió viral entre los usuarios de Facebook de todo el mundo tiene dos simples respuestas, dos figuras principales que pueden capturar el ojo del internauta. El reto es simple: mirá la imagen y descubrí que esconde tu mente según la figura en la que se concentró tu subconciente.

Miles de usuarios comentaron que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. La prueba es simple y se acaba en pocos segundos, pero solo funciona si la realizamos con total sinceridad.

La imagen de la prueba viral:

¿Qué ves primero, una mariposa o una cara? Conocé lo que esconde tu mente en los resultados de este test viral.

Los resultados

Si viste el rostro de una mujer: Si lo primero que viste fue el rostro de la mujer que se encuentra en el centro de la imagen, esto significa que tenés un nivel de análisis alto y muy pocas cosas se escapan de tu visión. Fuiste dotado con una gran inteligencia científica, y construiste el hábito de pensar antes de actuar.

Tu nivel de inteligencia es alto, y siempre analizas la situación que tenés en frente antes de tomar las decisiones importantes. Tu prudencia te hace un buen amigo y colega de trabajo, pero si bien te preocupás por los demás y no le deseás el mal a nadie, no sacrificarías tu felicidad por la de alguien más.

.

Si viste una mariposa: Si, en cambio, primero viste a la mariposa, puede ser que la inteligencia no sea tu fuerte. Las emociones están al centro de tu personalidad, y esta sensibilidad te hace un muy buen amigo. Le dedicás tiempo a familia y amigos por igual, al grado de que si ellos no son felices tu no lo eres.

Mientras esta empatía te trae felicidad, debes comenzar a ser menos aprensivo y disfrutar de tu propia compañía, pues es una realidad que no sabés estar solo. Mientras las ciencias duras pueden ser un reto para vos, las áreas más abstractas como el arte, la música y la escritura se te dan muy bien.