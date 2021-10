Un empresario australiano de 41 años se hizo viral al buscar pareja mediante un anuncio en un sitio web. En esa página personal, dejó un requisito muy específico para las mujeres candidatas. Pese a que la página la creó hace unos años, el hombre todavía no pudo conseguir novia.

El hombre se llama Daniel Piechnick, quien tiene 41 años, vive en Adelaide, Australia, y siempre fue soltero. El empresario llamó la atención de todo ese país oceánico por su enfoque “poco ortodoxo” de las citas por Internet. Así, Piechnik, pagó por un panel publicitario en una variedad de sitios web diferentes que vinculaban a los usuarios a página web personal, titulado "Single Guy From Adelaide" (Hombre soltero de Adelaide).

Según el medio local news.com.au, el anuncio lo había publicado en 2016 y su enfoque, aparentemente serio y genuino, para encontrar “una pareja perfecta” atrajo elogios de los seguidores de todo el país. Sin embargo, cinco años después, Piechnick, quien ganó el Campeonato Australiano de Scrabble en 2014, no parece estar más cerca de encontrar a alguien que se adecúe a sus requisitos.

Los requisitos que pide Piechnick para encontrar a la mujer de sus sueños

Al parecer, el hecho de no poder encontrar pareja se debe a un curioso detalle clave en su sitio web, que explicaría por qué las mujeres no están cayendo a sus pies. El empresario australiano busca una mujer con el mismo nivel de experiencia íntima que él, es decir, que sea virgen, entre otra decena de requisitos.

En un video, que está situado estratégicamente en la parte principal de su sitio web, Piechnick explicó que quería una mujer que hubiera pasado su vida enfocada en su carrera y que se guardara su primera experiencia sexual cuando “fuera el momento adecuado”. Como era de esperarse, después de unos años de intensa búsqueda, Piechnick dijo que se sorprendió al descubrir que "ya nadie hace eso". “Es realmente difícil encontrar a alguien que no haya tenido pareja o que no haya tenido relaciones sexuales antes”, dijo el empresario, quien añadió que quería encontrar a "alguien con quien hacer todo, desde el principio".

“Esa es realmente la razón por la que hago este sitio y estos anuncios", dijo el hombre, quien también destacó que su novia tendría que ser "brillante" y disfrutar usando su mente para "conversaciones intelectuales".

Por otro lado, el hombre dijo que las candidatas deben estar a favor de la senadora australiana Pauline Hanson, ya que Piechnick se postuló como candidato federal y estatal con su partido One Nation en 2001 y 2002.

Si bien a Piechnick no le fue tan mal, ya que encontró a algunas "mujeres jóvenes realmente agradables", ninguna de ellas había sido "la indicada".

En cuanto a la edad de la mujer de sus sueños, el australiano dijo que no le preocupa eso y sostuvo que no tiene “un rango de edad específico de pareja” en mente. Asimismo, alardeó que él tiene una apariencia joven, a pesar de tener “la experiencia y sabiduría de alguien mayor”.

"Entonces, si crees que te gustaría conocerme, ponte en contacto, me encantaría saber de ti", reza el final del anuncio de Piechnick, quien señaló que se pueden contactar con él a través de su correo electrónico o directamente enviarle un mensaje por Skype o Telegram.

Los comentarios que le dejaron a Piechnick en su sitio web

Tras la viralización del caso de este hombre australiano, cientos de usuarios dejaron sus comentarios en su sitio web. "¡Ese sí es un gran publicista! ¡Buena jugada y buena suerte!"; "¿Buscando una chica virgen? Muy sospechoso por estos días...".

Un tercero usuario se apiadó de él, al afirmar que pasaba por una situación parecida a la suya: "Te comprendo bien. Después de haber esperado hasta los 30 años, tuve pensamientos similares a los que tú pareces tener. Conocí a una mujer agradable entonces, y si no todavía podría estar buscando a la adecuada. Ella fue la primera, pero también la última mujer hasta la fecha, y llevamos una década casados. Ella tenía experiencia previa, pero tuve que tomar una decisión en ese entonces. Me vi envejecer solo si me apego a mi ideal de una persona igualmente inexperta como yo. Al final, no me arrepiento de esta decisión".

"No soy la mujer que buscas, pero definitivamente espero que la encuentres. Pareces tan bondadoso y genuino. ¡Buena suerte, amor!", fue el comentario de una mujer en el sitio web de Piechnick.