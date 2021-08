TikTok es una de las aplicaciones del momento y tiene contenido para todos los gustos. Por lo que es común que en la plataforma de videos cortos cada día surjan nuevos virales, aunque algunos tienen mayor producción que otros.

En claro ejemplo de eso es el tiktoker llamadao Kevin Vega Sánchez, un joven de 24 años oriundo de Texas ( Estados Unidos). Este influencer es también un artista visual especializado ene efectos especiales y se convirtió en una estrella en la red social china.

A través de la creación de confusos videos, en los que que nada es lo que parece, sorprendió a millones de usuarios. Incluso algunas personas sostuvieron que el extraño efecto puede "provocar dolores de cabeza".

Sus videos con efectos espaciales psicodélicos son sensación en TikTok y las reproducciones no paran de subir. Es tal su éxito que una de sus publicaciones fue destacada por la plataforma al superar las 10 millones de visualizaciones.

"Mi cerebro se está cayendo en pedazos después de esto", "Mi cerebro dijo literalmente: no", "Esto es demasiado para mí", son algunos de los comentarios que se repiten en cada nuevo posteo de Vega.

Los videos virales de TikTok

¿Cuál es el secreto del tiktoker?

Kevin trabaja con efectos especiales desde la escuela secundaria, pero en el últimos ocho meses se especializó en un estilo en particular, conocido como Datamoshing y Data Glitch.

El Datamoshing es cuando los datos de los archivos multimedia se manipulan y decodifican para crear efectos visuales y auditivos. Mientras que Data Glitch es un complemento de After Effects que permite crear fallas digitales realistas en las imágenes.

Si bien el trabajo de Sánchez puede ser un poco abstracto, su inspiración se basa mucho en la realidad, pues sus videos tienen en común que son fillmados en el jardín de su casa o en los parques cercanos.

“Cuando tenía 20 años había ahorrado suficiente dinero para viajar por Europa con un par de amigos. Esto fue realmente revelador, pude conocer a las personas más amables e inspiradoras ”, dijo el joven a In The Know.

Consultado sobre su inspiración, contestó: "Me inspiré de algunas influencias diferentes de mi grupo de amigos y de la música que escuchábamos".