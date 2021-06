Desde el inicio de la pandemia del Covid, aumentó considerablemente la demanda de aplicaciones de envíos. Pero ese incremento no se tradujo en mejores condiciones laborales para los repartidores.

Y hay ocasiones en el que la frustación supera a las personas, pues a pesar del esfuerzo, esa labor no suele ser la mejor remunerada. Tal es el caso más reciente, y viral en TikTok, de un hombre estadounidense llamado Smithson Michael.

Tras haber recorrido una larga distancia para entregar un pedido de comida, Michael decidió grabarse para desahogarse luego de recibir muy poco propina.

Michael dijo: "Me gustaría que la gente supiera lo que es repartir para Uber Eats, Postmates, Doordash...todas estas empresas. Acabo de pasar una hora conduciendo por 1.19 dólares de propina, ¿les molestaría a todos darnos una propina digna, tirarnos cinco dólares?".

El repartidor compartió su testimonio entre lágrima. Y no es sólo la propina el motivo de su llanto. En su relato contó que no tiene un hogar y que tuvo que retrasar por cuatro meses el pago del automóvil que usa para trabajar.

"Recibí $1.19 dólares de propia y $2 dólares que me dio la app. ¿Qué es eso? No alcanza ni para cubrir la gasolina. ¿Cómo se supone que se sobrevive así? ¿Sin hogar? Estoy en esa situación. Estoy sentado aquí en el auto con cuatro meses de deudas. No hay manera de que pueda pagar eso", manifestó.

Más de un millón reproducciones tiene el video de Smithson y cuenta con 17.6 mil seguidores y 235 mil likes en la plataforma de origen chino.

