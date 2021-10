Una tiktoker e influencer estadounidense fue protagonista de una de las situaciones más incómodas que pueden ocurrir en internet: encontrarte a un familiar en una app de citas. Ava Louise compartió un video del momento en que plena búsqueda de un "Sugar Daddy" dio con su padre.

“Cuando encontré a mi papá en el sitio de Sugar Daddy que estoy usando”, publicó la joven en su cuenta de TikTok @avalouiiselol, y acompañó el mensaje con un video corto de su rostro con un gesto de sorpresa, que se hizo viral.

Según contó, la joven suele utilizar la app para conocer "Sagar Daddys", término utilizada para describir a hombres maduros con un buen pasar económico. A pesar de la sorprensa, Ava se tomó la situación con humor y sacar a la luz un reclamo paterno.

.

Al parecer, la joven no tiene relación con su papa desde hace meses por diferentes conflictos entre ellos. ¿Cuál fue la reacción de él? Cuando ella lo saludó, no sólo no le respondió, sino que la bloqueó.

“Es algo normal, pero debería decirme e incluso podría recomendarle algunas de mis amigas”, sostuvo la joven de 22 años con tono irónico.

.

“Le mandé un mensaje diciéndole: ‘¡Hola papá!’. Él me bloqueó y nunca más hablamos del tema”, agregó la joven en el posteó. “Él no responde a mis mensajes de texto, así que pensé que podría responderme”, contó Ava y aclaró que su padre tampoco la atiende cuando lo llama por teléfono.

En otro video posterior, la joven compartió parte de las repercusiones del inesperado hallazgo y la trascendencia que tuvo. “Me llamó mi mamá luego de que mi abuela le enviara este artículo”, publicó la joven en TikTok.

¿Quién es Ava Louise, la estrella de Instagram y TikTok?

Louise comenzó su carrera de infuencer como modelo de instagram y se convertió en viral en marzo del año pasado por ser la creadora del "coronavirus challenge" en la red social china. El desafío consistía en animar a sus seguidores a lamer inodoros. Su reto hizo que otros influencers participen, incluso algunos fueron hospitalizados al contraer Covid

Con tan solo 22 años la influencer de Instagram consiguió crear una comunidad de más de 362 mil seguidores, a los que ofrece fotos hot.

Según contó, durante su niñez sufrió de "bullying"’, lo que provocó que comparta polémicos mensajes a sus fans. "Lo mejor es hacer todo lo necesario para estar delgado porque obtienes mucho más en la vida" sostuvo y despertó rechazos. .

Asi y todo, la joven consiguió trabajar con las empresas más importatantes y ahora se gana la vida publicando fotos de sí misma y como imagen de multitud de productos.

Además, tras el escándalo del "coronavirus Challengge", la Tiktoker e Instagramer volvió a causar revuelo a principios de este años, tras difundir una teoría que asegura que Kanye West fue infiel a Kim Kardashian con el maquillador Jeffrey Star.