Es regla universal que enviar mensajes de texto a una ex pareja nunca es una buena idea, pero ¿Qué pasa cuando sucede por accidente? Un usuario de TikTok aprovechó la época de festividades para recordar el terrorífico saludo navideño que le envió por error a una ex novia, y su historia se volvió viral.

"Hoy se cumple el séptimo aniversario del peor mensaje de texto que he enviado", escribió el hombre, llamado Dillon Michael White, en el popular video de TikTok que ya reunió más de 9 millones de visitas. "Estaba tratando de enviar un mensaje de texto a mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, Devin", explicó a través de más texto.

.

Pero lo que pretendía ser un humorístico saludo navideño a un amigo terminó siendo una incómoda interacción con un amor pasado, todo por errarle a una letra al escribir el nombre del destinatario: "Así que en lugar de eso, accidentalmente le envié un mensaje de texto a Devon, una antigua novia que rompió conmigo hace 10 años porque mi 'sentido del humor' la extrañaba".

"Ese es un hecho importante porque este fue el mensaje de texto que le envié por error", dijo antes de revelar el mensaje digno de vergüenza. El saludo iniciaba con un inocente "Feliz Navidad", pero lo seguía con un sospechoso "nos vemos pronto", algo extraño que comentar a alguien con quien no tienes contacto hace casi cuatro años. El mensaje termina resultando terrorífico gracias al espeluznante GIF de un elfo con ojos penetrantes girando la cabeza por todos lados que acompañó al texto.

Por suerte, el tiktoker no estuvo solo en su remordimiento. Los demás usuarios de TikTok dedicaron cientos de comentarios a compartir la vergüenza del error navideño con el humor característico de las redes sociales. "En algún lugar al otro lado de TikTok, Devon está conmemorando siete años de terapia", escribió un usuario, a quien Michael respondió preguntando si debería ofrecer pagar por la mitad de aquel tratamiento.

"Esperaba algo malo, pero... la imagen realmente se superó a sí misma", escribió un segundo TikToker, y agregó que la situación es "un horror perfecto". "No puedo decidir si sería peor recibir esto de un número no guardado o si supiera que era un ex", reflexionó otra persona. Otros respondieron con sus propios contratiempos en los mensajes de texto, y un usuario dijo: "Si te hace sentir mejor, una vez le envié accidentalmente a mi ex una captura de pantalla de mí siendo rechazado por otra persona".

La respuesta de la ex novia al terrorífico saludo navideño que se volvió viral en TikTok

Como sucede con varias historias en la plataforma de origen chino, el usuario no tardó en regresar con una segunda parte de esta saga navideña. En respuesta al video viral, Michael informó que su ex había respondido al mensaje, luego de 7 años de silencio. "Estos han sido tres días salvajes", escribió.

En la captura de pantalla, se lee el mensaje de Devon: "¿Este sigue siendo tu número?", preguntó ella. "Estoy congelado", respondió el tiktoker, sorprendido. "Vi el tiktok", agregó ella. En un tercer video, el protagonista muestra como intentó salvar la conversación con una broma, y mientras a ella no le hizo gracia, pero Michael dijo que no se arrepiente de nada.