La tiktoker Kayleigh Corby aprovechó que sus dos hijos estaban en su casa de la ciudad inglesa de Merseyside, para grabarle un chistoso video a un amigo, pero nunca se imaginó que iba a vivir una situación que no la iba a dejar dormir por varios días.

La joven hizo el clip "con muchos cariño" y fue el mismo compleañero quien se dio cuenta que había algo extraño detrás de ella.

"Me dijo: 'Hay una figura detrás tuyo, ¿quién está detrás?'. Así que miré la grabación y estaba allí", declaró la madre de 33 años.

Tal cual se ve en las imágenes, aparece una silueta en el fondo que se ve más clara cuando entra a otra habitación y se puede ver el movimiento del espectro.

.

Aterrorizada por el momento que estaba pasando, Kayleigh no dudó ni un segundo y llamó rápidamente a sus papás para contarle la situación.

"Me dejó sin palabras, para ser sincera. Mi madre y mi padre tuvieron que venir aquí esa noche a eso de las 12 para quedarse conmigo", similar a lo que pasaba cuando era chica.

.

"Mi papá no quiso dejarme sola porque tengo niños en casa. Me sentí fatal, no estaba relajada, estaba asustada. Es como si alguien estuviera detrás de mí observándome", añadió la tiktoker.