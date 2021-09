Las personas trabajan, en promedio, más de 30 años de sus vidas. A lo largo de todo ese tiempo entablan relaciones con cientos de personas con las que comparten muchas horas laborales y viven innumerables situaciones que a veces son las más desopilantes. También hay lugar para el nacimiento de nuevas amistades o romances. Sin embargo, no siempre hay buena onda entre todos en la oficina, ya sea por malos tratos o poca predisposición por una de las partes en ayudar a otro compañero con algún problema que afecte al equipo en su tarea.

.

A veces, cuando una persona no se siente cómoda en su trabajo utiliza el diálogo como una buena herramienta para dejar en claro las situaciones y aclarar malos entendidos que podrían desencadenar en conflictos aún mayores que afecten al trabajo, aunque a veces el clima laboral no tiende a cambiar y el empleado termina renunciando porque ya estaba cansado o porque consiguió "algo mejor".

Este es el caso de una ex funcionaria de la Alcaldía de la ciudad de Rommy, ubicada en la provincia de Sumy, en Ucrania, que que al parecer no se llevaba muy bien con su compañeros de oficina y tomó la decisión drástica de maldecirlos con "tierra del cementerio". En un vídeo que fue grabado por las cámaras de seguridad del lugar se ve a la mujer, cuya identidad no trascendió, con gorra y lentes oscuros que ingresó como si nada al recinto.

Unos segundos después de verla ingresar por la puerta, se la observa en un pasillo agachada junto a una puerta esparciendo algo con sus manos, emprolijando lo que dejó con los pies y retirándose lentamente del lugar. Este video se volvió viral en las redes sociales luego de que se conociera cuál había sido el elemento arrojado por la ex funcionaria.

.

Sus colegas señalaron a medios locales que la mujer, quien es la jefa de recursos humanos, arrojó en sus puertas tierra "de un cementerio para maldecirlos". El alcalde Oleg Stogni aseguró que trato de "averiguar por qué lo hizo", pero la funcionaria no dio explicaciones al respecto y prefirió renunciar a su trabajo.

Tras el peculiar incidentes, los funcionarios llamaron a un sacerdote para que bendijera la Alcaldía. Otra de las versiones que se dieron a conocer es que el video había sido manipulado, ya que Stogni tenía intenciones de despedir a la mujer por razones que no fueron develadas.