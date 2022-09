Todos los días se conocen nuevas anécdotas en Twitter que logran captar la atención de los usuarios y no tardan en volverse viral. Esta vez, un joven contó la insólita sorpresa al descubrir que siempre tomó un medicamento equivocado en lugar de su supuesta “pastilla para dormir”: “Con razón, nunca hizo efecto”.



Son muchas las personas que optan por tomar alguna medicación antes de acostarse para poder descansar mejor. Así lo había decidido Lucas, un joven twittero, quien contó que cada martes ingería una pastilla para que le sea más sencillo dormir y levantarse tranquilo al día siguiente.



Sin embargo, todo cambió semanas más tarde cuando se percató de que no estaba agarrando la tableta correcta. Por el contrario, en el último mes, siempre ingirió una pastilla equivocada que ni siquiera estaba habilitada para el consumo de los humanos.

La divertida anécdota que se volvió viral.

“Todos los martes a la noche tomo una pastilla para dormir porque los miércoles arrancó particularmente temprano”, comenzó su anécdota @arrobadivertido, y culminó: “Me acabo de dar cuenta que hace por lo menos un mes y medio que estoy tomando los corticoides del gato”.



La insólita historia, junto con la divertida foto de su rostro en la cara de un gato, no tardó en generar repercusiones en la red social. Hoy en día, ya superó los 1.800 retweets y los 60 mil me gustas, con centenares de comentarios y memes acerca de su estado de salud y el de su mascota.





Las reacciones al tuit viral

En seguida, comenzaron a llegar muchas consultas sobre la salud de su gato y si este se encontraba en condiciones, tras no poder acceder al medicamento durante semanas. “Acá Nino diciendo que está bien, que no se preocupen”, publicó Lucas, con una foto del animal y aclaró que “viene sin necesidad de corticoides hace un rato así que no se enojó”.

acá Nino diciendo que está bien, que no se preocupen pic.twitter.com/gYUs0di88D — lucas (@arrobadivertido) September 7, 2022



Sin embargo, no se salvó de las decenas de memes relacionados. “El gato se la pasa durmiendo todo el día”; “El gato despierto sin razón aparente”, entre otros comentarios, llegaron con divertidas imágenes:

El gato todo el día. pic.twitter.com/JyIT6UmNJA — Uvita Fiesta (@Dinito85) September 7, 2022

El gato los miércoles a las 5am despierto sin razón aparente pic.twitter.com/T8uTme6S8e — ValennPetinari (@ValennPetinari) September 7, 2022

Además, hay quienes le consultaron si la pastilla había funcionado o no para dormirse, como si hubiese rendido como un “efecto placebo”. No obstante, el protagonista de la historia aseguró que al estar “dosificado para gatos” no sintió nada al respecto, ni tampoco su mascota. “Ya se me hacía raro”, aseguró, mientras que siguió contestando otras respuestas con ironía: