Todo tiempo surgen publicaciones virales en Twitter. A veces es un video, otras una respuesta ingeniosa y también se pueden encontrar capturas de pantallas de WhatsApp. Pero sin dudas, lo que más celebran los usuarios de la red social del pajarito azul es cuando surgen hilos comunitarios con anécdotas.

Tal y como ocurrió gracias a la iniciativa de una usuaria, cuyo nombre de perfil es @danihila_, cuando recordó algo asqueroso que leyó en la red social y pidió a otras personas que compartieran algun episodio repugnante que hayan vivido.

"Anoche leí en tuiter la anécdota de alguien que había ido a la guarda con vómitos porque había tomado mate con un termo en donde había un ratón, literalmente una infusión de ratón. No me lo puedo sacar de la cabeza desde entonces, así que se los paso a ustedes tipo la mancha", escribió la mujer el pasado 5 de agosto. El hilo se hizo viral, tuvo más de 150 recuerdos repugnantes y sumó más de 20 mil me gusta.

Lo interesante de este tipo de interacciones es que todo se originó por el tuit de un médico uruguayo. El doctor contó una historia que la pasó durante una guardia y la tituló "Nauceas y vómitos constantes": 'Paciente luego de tomar mate tiro el agua sobrante en la pileta y había un ratón dentro del termo. Tomó casi un termo de mate con te de ratón'".

Paciente luego de tomar mate tiro el agua sobrante en la pileta y había un ratón dentro del termo. Tomó casi un termo de mate con te de ratón. — Alelo (@Alelo47748585) August 4, 2021

A partir de ese puntapié inicial, surgieron cientos de historias arquerosas que deleitaron a los miembros de la red social creada por Jack Dorsey.

En su mayoría, las experiencias estaban relacionadas con las presencias inesperadas de animales, tanto vivos como muertos. Por ejemplo, la de la mujer que sentía olor a podrido mientras se duchaba y descubrió que el calefón había una paloma hirviendo.

Otros contaron que estaban comiendo algo, cuando de repente descubrieron que los paquetes tenían bichos de todo tipo: cucarachas, gusanos y hasta garrapatas.

Y si bien hubo quienes pudieron superar la asquerosa experiencia, también hubo una joven que no volvió a tomar chocolatada después de encontrar gusanitos flotando en su taza.

