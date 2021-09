Continuamente, quienes trabajan en el rubro de atención al cliente aseguran que no es sencillo y que todo el tiempo tienen que lidiar no solo con personas que no comprenden lo que está escrito en las redes y en los portales, sino también con aquellos que no respetan los horarios de descanso. Esto le pasó a una chica quien decidió contar en Twitter cuál fue la gota que "rebalsó el vaso" y se volvió viral.

No puedo MÁS pic.twitter.com/9mdyRUHoVS — Abÿzeth ☠️ (@Abyzeth) September 20, 2021

"Se terminó. He llegado a mi punto límite como atención al cliente. No puedo más. No puedo más", aseguró en un tuit y mostró una captura de WhatsApp en la que se leía la pregunta "¿qué es abonar?".

Mal de muchos consuelo de tontos

Inmediatamente, el hilo se llenó de comentarios de colegas quienes compartieron sus anécdotas más disparatadas mientras atendían clientes. "Trabajo en un pet shop y la otra vez vino una señora a pedirme 'Touch and go'. Después de varias preguntas pude entender que lo que quería era Cat Chow", contó Sol.

Te creo, una vez un conocido me pregunta que es INDEPENDENCIA, bueno ya esta — Abÿzeth ☠️ (@Abyzeth) September 20, 2021

"Doctorado en ser pelotudos tienen algunos y tratar con esto todos los días te quema la cabeza", agregó Belén, tras mostrar conversaciones en las que le preguntaban precios bajo una foto que ya los tenían. "Trabajo en computación. Hubo una persona que se asustaba de contagiarse del virus de una PC. No hay remate", aportó Ignacio Villafañe. Doctorado en ser pelotudos y paja tienen algunos, tratar con esto TODOS los días te quema la cabeza��������♀️ pic.twitter.com/3IOhxgsdMu — ���� (@_abusbelen) September 21, 2021 Facundo compartió una foto en la que una persona se enojó porque no le contestó tras quince minutos de que le escribiera. "Ni siquiera es que le clavamos el 'visto' encima. Figurábamos en línea porque estaba con WhatsApp abierto pero trabajando en otra cosa. Un enfermo", contó. Ni siquiera es que le clavamos el visto encima.. figurabamos en línea pq estaba con wsp web abierto pero trabajando en otra cosa. Un enfermo pic.twitter.com/1KQBpUAQnx — Facu ���� (@FacuB1999) September 21, 2021 "Hoy una me consultó por un set de mate, le pregunté si le interesaba por mayor o menor, me dijo que lo quería para tomar en la plaza", agregó una chica. "Igual el error es de las empresas, decí 'Pagar', dejá de decirme 'Abonar' como si no fuera plata. Todo el tiempo buscan formas de decirte que tenés que pagar sin decirte que tenés que pagar, igual te entiendo", explicó Fernando Alcaire. El otro día le estaba explicando a una clienta que diferencia había de un cable a otro, le termino de explicar, bien, cuál de los dos llevas? Que diferencia tiene el uno con el otro me pregunta, MEDIA HORA LE EXPLIQUÉ Y MIRABA PARA OTRO LADO, los odioo — Katy�� (@_KatyCordoba) September 21, 2021 "El otro día una quería comprarme una tanga para abril del año que viene", recordó Marcia Tocco quien compartió la captura de pantalla de la conversación con la clienta. "Tengo gráfica. El otro día uno hizo un pedido de un banner de 1 mt², y por sistema así figura en la factura. Me llamó enojado diciéndome que él no había pedido 1mt², sino de 100cm x 100cm", aportó Sebastián.

Le respondieron con un meme

También hubo quienes decidieron ponerle humor y compartieron ingeniosos mensajes para que le de a su cliente ya que la mujer confirmó que todavía no le respondía.

Uno se me rió cuando le pregunté "querías abonar?" y me decía pagar se dice j3j3 pic.twitter.com/CgAOuYM5ns — Chuleta Veggie (@MichuLete) September 20, 2021