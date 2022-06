Las redes sociales son un espacio de excelencia para debatir y discutir, donde los usuarios intercambian opiniones, exhiben quejas, reclamos, se hacen eco de situaciones sucedidas en los medios de comunicación y cuentan las más diversas situaciones de la vida cotidiana.

Pero no solo eso, muchos usuarios suelen intercambiar información útil con prácticos tips para el día a día. Eso fue lo que se generó a partir del post del usuario @memesdel3mundo en Twitter, quien animó a la comunidad virtual a compartir sus “life hack” o “trucos de la vida” para así poder ayudarse entre todos.

quiero que respondan este tweet con algún life hack que para ustedes sea obvio pero que podría ayudarle a otra persona por ejemplo yo desde que aprendí que con un guante de látex puedo sacar los pelos de la gata de cualquier lado soy otra persona — m3m (@memesdel3mundo) May 28, 2022

“Quiero que respondan este tweet con algún life hack que para ustedes sea obvio pero que podría ayudarle a otra persona por ejemplo yo desde que aprendí que con un guante de látex puedo sacar los pelos de la gata de cualquier lado soy otra persona”, reveló la cuenta.

Con alrededor de 74 mil “me gusta” fueron casi 700 personas que comentaron el posteo con sus trucos de la vida cotidiana: “Una vez probé un método extrañísimo de matar pulgas que vi en un foro: ponés en el suelo una lámpara con pantalla direccional apuntando a un plato con agua con sal y detergente (para romper la tensión superficial). Las pulgas saltan hacia el plato, se precipitan al fondo y mueren”, aportó un joven a la causa.

“Con los nudillos podés saber si los meses terminan en 31 o 30 empezando por el nudillo del índice de una mano y terminando en el anular de la otra”, compartió un chico.

También, fueron muchos los comentarios con consejos culinarios: “Si no querés llorar por las cebollas prendé un fósforo y apagalo, al toque ponelo entre los dientes, obvio la parte no quemada. Eso hace que no llores”, detalló una internauta. Y amplió: “Es porque el fósforo te deja la boca abierta y respiras por ahí, y no lloras porque no olés, podes probar un broche en la nariz para que no se te escape”.

Otra usuaria continuó con varios tips sobre alimentos: “Si guardas las galletitas en la heladera: uno, no la agarran las hormigas, y dos, pasa la vida y no se humedecen. Guardar los huevos en un tupper en la heladera hace que duren más. Si lavas las papas antes de meterlas en la heladera no se brotan“. “Si te da asco o no sabes qué hacer con el aceite de sartén tirale harina como para que absorba todo, sacas con servilleta toda es pasta que se forma (NO LO MOJES) y te queda la sartén limpia y más fácil de lavar”, sumó otro internauta a las ideas sobre el mundo de la cocina.

“Si desde el celu no querés comerte publicidad en los vídeos de Youtube tenés que poner el final del video y darle a reproducir nuevamente, listo”. “Si estás pelotudeando en el laburo y aparece tu jefe apretá la tecla de Windows+letra D. Minimiza todo y te muestra el escritorio. Rápido”, fueron otros de los valiosos aportes.