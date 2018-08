La broma de mal gusto no sólo le costó cara a la víctima sino también a su victimaria. Taylor Smith, la joven que empujó a su amiga desde un puente de 18 metros de altura sobre un río del condado de Clark, en Washington, Estados Unidos, fue acusada de "imprudencia temeraria".



Según los medios locales, esa carátula es considerada una falta grave y castigada hasta con un año de cárcel y una multa máxima de 5.000 dólares.



De acuerdo con un portavoz de la fiscalía del condado, Smith "provocó un riesgo sustancial de muerte o lesiones físicas graves" a su amiga, Jordan Holgerson, quien por el hecho sufrió fracturas en cinco costillas y la perforación de un pulmón.



En el video, que se hizo viral, se observa cómo Smith empujó al vacío a Holgerson, que no se atrevía a saltar al agua desde los 18 metros de altura.



En una entrevista para la NBC, la víctima, de 16 años, aseguró que "nunca" le pidió a Smith que la ayudara a saltar y opinó que su amiga merece ir a la cárcel para "pensar en lo que hizo".



Por su parte, la acusada aseguró "sentirse muy mal por lo que sucedió", reiteró que no tenía la intención de lastimar a Holgerson y se disculpó con ella.



Volvé a mirar el video del tremendo hecho