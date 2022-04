Mudarse al exterior puede obligarnos a dejar mucho atrás, pero un argentino nunca dejará su mate. La bebida latinoamericana tradicional que se convirtió en símbolo de la argentinidad es un compañero obligatorio para cualquier argentino en el exterior. Sin embargo, mientras ver a un grupo de personas compartiendo un mate es lo más común del mundo en el país, existen lugares del mundo que simplemente nunca vieron un mate.

Un argentino radicado en Inglaterra experimentó este choque cultural recientemente, y su historia se volvió viral en Twitter. El autor Uriel de Simoni compartió desde su cuenta en la red social del pajarito una nota que sus vecinos le dejaron en la puerta de su casa. El mensaje, en inglés, provocó las risas de cientos de usuarios.

Los vecinos del extranjero, en su ignorancia de la existencia del mate, confundieron la yerba con otra sustancia de similar aspecto utilizada para la recreación: "Hola querido, ¿podrías dejar de beber drogas en público? Tenemos hijos y ahora ellos también quieren esa marihuana con bombilla. Saludos", escribieron los vecinos en su nota.

Entretenido con la situación, y en lugar de esclarecer la confusión, el usuario de Twitter decidió dejar su propia nota con más referencias a la clásica merienda argentina: "¡Perdón amigo! Decile a tu pájaro e hijos que se sumen a la fiesta. Tenemos torta frita, chipacito y Don Satur. Suyo, el pibe Uri", escribió en inglés.

La publicación no tardó en llamar la atención de los usuarios argentinos. En pocas horas, llegó a reunir casi 30 mil 'me gusta's, más de mil retuits y cientos de comentarios con argentinos ubicados alrededor del mundo, compartiendo sus propias experiencias con el mate en el exterior.

"Explícale lo que es porque te denuncian. Me pasó en Checoslovaquia (chau, se notó la edad), me denunciaron a la policía y las autoridades de la universidad", advirtió una cuenta. "A mi viejo en un aeropuerto de Canadá le preguntaron por la yerba cuando le revisaban el bolso, mi viejo con cero inglés les dijo 'es un té que se comparte que se chupa con esto (mostrando la bombilla)'", acotó otro usuario.

"En París, en un hostel con un porteño tomábamos mate en la pieza y un canadiense nos dijo si era droga. Le dijimos que sí. Al rato de tomar dice que no le hace nada. Jaja", "Jajaja una vez estando de vacaciones en Dinamarca, una vecina vio que me estaba preparando unos mates y llamo a la policía para denunciarme por 'consumo de drogas'. Lo mejor fue explicarle a la policía y mostrarle fotos de Messi tomando mates para zafar" y "en un tren en Suiza se me acercó un inglés para preguntarme si era una bebida espirituosa para tener alguna experiencia paranormal" fueron otras de las experiencias compartidas por usuarios bajo el momento viral.