En el transcurso de los años, una serie de acciones se fueron automatizando gracias al avance tecnológico que nos atraviesa a nivel global. Ante esta situación, la mayoría de los usuarios buscan la manera de adaptarse y continuar con su vida normalmente, aunque otros tengan el deseo de que algunas cosas sigan haciéndose como ocurría en años anteriores.

Un docente de contaduría oriundo de Puerto Rico estalló con un mensaje en contra de los padres de sus alumnos cuando en el transcurso de una clase, no supieron resolver un cálculo sencillo.

Jaime Fontanet, nombre del docente en cuestión, grabó un video en su cuenta de Facebook en el que expresa su frustración ante esta situación del sistema educativo, del cual hace responsable a los padres de los estudiantes.

“¿Qué has hecho con tu hijo? ¿Quién está criando a los hijos? ¿Tik tok, instagram, Fortnite , Clash of clans?, enfatizó el docente puertorriqueño quien sostuvo que alumnos de diez, once y doce años tienen serias complicaciones para resolver ecuaciones matemáticas de suma y resta.

Fontanet en el comienzo del video, remarca que se dedica a la docencia en contabilidad y que además tiene un negocio sobre esta especialidad para complementar sus ingresos. “Estoy en el sistema educativo hace 8 años, a mis estudiantes les enseño lo mejor porque sé cómo se trabaja en la calle y lo enseño en el salón de clases”.

El profesor cuestionó cómo va a enseñar contabilidad si sus alumnos no saben sumar y restar y solicitó a los padres que “Iphone y Samsung dejen de criar a sus hijos”. “Los verdaderos responsables son los papas”, criticó.

Las repercusiones del video

El docente utilizó su cuenta personal de Facebook para hacer el descargo sobre la situación que atraviesan los alumnos, y la reflexión cosechó más de dos mil 700 reacciones, más de cuatro mil usuarios lo compartieron y tuvo casi mil comentarios en la publicación.

Entre los mensajes destacados, se encontraron varias opiniones sobre el sistema educativo de Puerto Rico y el interés que tiene el gobierno en fortalecer o no la educación pública, centenares de mensajes brindándole apoyo al profesor y dándole la razón con lo que plantea.

Aunque también recibió críticas ya que los procesos de aprendizaje entre los alumnos no siempre son los mismos o pueden presentar características diferentes, porque los planes de estudio no se actualizaron como si lo hizo la tecnología en los últimos 50 años o porque los padres tienen el rol de acompañar dentro del proceso escolar.