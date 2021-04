Los bomberos de la ciudad de Las Cruces, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, atendieron una extraña llamada de emergencia el pasado 28 de marzo para remover aproximadamente 15.000 abejas de un auto estacionado cerca de una tienda.

La historia fue compartida en Facebook por la institución que atendió el incidente y rápidamente las fotos se volvieron virales.

El dueño del vehículo se percató de la presencia del enjambre en el asiento trasero recién cuando empezó a conducir, después de regresar de la tienda y colocar los alimentos dentro del coche.

Dado el carácter especial de la situación, los socorristas optaron por recurrir a Jesse Johnson, un bombero fuera de servicio que se dedica a la apicultura en su tiempo libre.

El hombre llegó al lugar con todo el equipamiento necesario: un kit de colmena, aceite de limon, así como guantes y la vestimenta correspondiente. De este modo, el experto logró retirar las abejas del auto y las trasladó a su propiedad donde encontraron su nuevo hogar. En total, todo el 'operativo' duró alrededor de dos horas.

"Por suerte, cuando las abejas hacen un enjambre, son bastante dóciles. No tienen un hogar que proteger por un momento. Es mucho más intimidante que peligroso", dijo el apicultor al The New York Times.

Además, reveló que cuando recibió el llamado salió enseguida de su hogar: "Haré cualquier cosa para evitar que la gente mate a las abejas".

"Es común en la primavera que las colonias de abejas se dividan, con un enjambre siguiendo a una reina a otro lugar", explicó. También s ugirió que las abejas, que en conjunto pesaban alrededor de 15 kilos, podrían haber venido algún lugar cercano.

No se produjeron heridos graves en el encuentro, según las autoridades, aunque señalaron que un guardia de seguridad de un supermercado y al menos un bombero fueron picados.

“A un tipo le picaron el labio y nos burlamos de él a la mañana siguiente”, contó Johnson.